Yön uutiskooste: Trumpia epäillään satojen miljoonien verovälttelystä, Suomessa lakkoillaan tänään sadoilla työpaikoilla

NYT: Presidentti Trump osallisena vanhempiensa kiinteistöimperiumin satojen miljoonien verovälttelyyn

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on saanut nykyrahassa mitattuna yli 400 miljoonan dollarin arvosta rahaa edesmenneen isänsä kiinteistöimperiumilta, kertoo New York Times. Lahjoitukset alkoivat, kun Donald Trump oli vauvaiässä ja ovat jatkuneet näihin päiviin saakka.

Lehden mukaan Donald Trump ja hänen sisaruksensa perustivat peiteyrityksiä, joiden kautta lahjoitusrahat kierrätettiin verojen välttämiseksi.

Presidentti Trump on kiistänyt lakimiehensä välityksellä kaikki lehden väitteet.

Donald Trump kehui vaalikampanjansa aikana hankkineensa omaisuutensa valtaosin itse. Hän on sanonut saaneensa isältään vain pienen lainan.



Washington Post: New Yorkin verovirasto harkitsee tutkinnan aloittamista Trumpin väitetystä verojen välttelystä

New Yorkin osavaltion verovirasto harkitsee tutkinnan aloittamista presidentti Donald Trumpin väitetystä osallistumisesta verojen välttelyyn, uutisoi Washington Post.

New York Timesin mukaan Donald Trumpin vanhemmat siirsivät lapsilleen yli miljardin arvosta varoja. Tästä summasta olisi pitänyt maksaa lahjaveroa ainakin 550 miljoonaa, mutta Trumpit maksoivat vain hieman yli 52 miljoonaa.

New York Timesin artikkeli perustuu muun muassa Donald Trumpin isän Fred Trumpin sekä tämän yhtiöiden, liikekumppanien ja rahastojen veroilmoituksiin. Yhteensä veroilmoituksia on artikkelin pohjana yli 200.



FBI:n Kavanaugh-selvitys saattaa valmistua etuajassa

Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI saattaa saada valmiiksi selvityksensä korkeimman oikeuden tuomariehdokasta kohtaan esitetyistä häirintäsyytöksistä jo ennen viikonlopun takarajaa, kertovat yhdysvaltalaisviestimet.

New York Timesin mukaan FBI saattaa toimittaa Brett Kavanaugh'ta koskevan selvityksensä senaatille jo keskiviikkona.

Valkoinen talo määräsi viime viikolla FBI:n tutkimaan Kavanaugh'ta kohtaan esitetyt häirintäsyytökset. Valkoisen talon mukaan tutkinta täytyy saada valmiiksi viikonloppuun mennessä.

Kolme naista on syyttänyt tuomariehdokas Kavanaugh'ta seksuaalisesta ahdistelusta ja epäasiallisesta käytöksestä opiskeluaikoina. Kavanaugh on kiistänyt syytökset.



Fedin johtaja: Yhdysvalloissa eletään epätavallisia aikoja

Yhdysvaltain keskuspankin Fedin johtajan Jerome Powellin mukaan Yhdysvalloissa eletään epätavallisia aikoja, sillä on historiallisen harvinaista, että inflaatio on tasaisen matala ja samaan aikaan työttömyys on todella alhaista. Powellin kommenteista kertoo Washington Post.

Fed on ennustanut, että vuoden 2020 loppuun asti inflaatio pysyy noin kahdessa prosentissa ja työttömyys alle neljässä prosentissa. Samankaltaisia lukuja ei ole koskaan aiemmin nähty Yhdysvaltojen lähihistoriassa.

Viimeksi työttömyys oli näin alhaista useita vuosia 1960-luvulla, mutta silloin se aiheutti korkeaa inflaatiota. Nyt keskuspankki ja muut talousennusteiden laatijat ennakoivat, ettei inflaatio nouse voimakkaasti.



BBC:n mukaan Indonesian maanjäristyksessä ja tsunamissa on kuollut jo lähes 1 350 ihmistä

Indonesian maanjäristyksessä ja sitä seuranneessa tsunamissa on viranomaisten mukaan kuollut jo lähes 1 350 ihmistä, kertoo BBC. Tiedot kuolleiden määrästä kuitenkin vaihtelevat, ja esimerkiksi CNN:n mukaan kuolleita on 1 234.

Lisäksi sairaalat ovat täynnä loukkaantuneita.

Indonesian Sulawesin saarelle iski perjantaina voimakkuuden 7,5 maanjäristys ja sitä seurasi tsunami.

Alueella on edelleen pulaa ruoasta ja puhtaasta vedestä. Nälkäiset ihmiset ovat ryöstelleet kauppoja, minkä poliisi ensin salli, mutta alkoi myöhemmin ottaa varkaita kiinni.



Ranskan Macron hyväksyy maan sisäministerin eron

Ranskan presidentti Emmanuel Macron on hyväksynyt sisäministeri Gerard Collombin irtisanoutumisen, kertoo presidentinkanslia. Kanslian mukaan presidentti on pyytänyt pääministeriä toimimaan sisäministerinä, kunnes seuraajasta ilmoitetaan.

Ranskalaisen sanomalehden Le Figaron mukaan Collomb tarjoutui eroamaan jo maanantaina, mutta presidentti Macron ei ollut tuolloin halunnut Collombin jättävän tehtäväänsä.

Collomb on ollut yksi Macronin uskollisimmista ministereistä. Hän kuitenkin ilmoitti syyskuussa eroavansa ministerin pestistään pyrkiäkseen Lyonin pormestariksi. Collomb oli Lyonin kaupungin pormestari 16 vuotta, kunnes Macron pyysi häntä sisäministeriksi. (Lähde: AFP)



Ay-liikkeen kamppailu irtisanomissuojan heikentämistä vastaan huipentuu laajaan lakkoon

Sadat työpaikat ympäri Suomen hiljenevät tänään, kun ammattiyhdistysliikkeen kamppailu irtisanomissuojan heikentämistä vastaan huipentuu laajaan poliittiseen lakkoon.

Lakon järjestävät Teollisuusliitto, Palvelualojen Ammattiliitto PAM, Ammattiliitto Pro sekä Sähköliitto. Lisäksi tuhannet Suomen Elintarviketyöläisten Liiton (SEL) työntekijät lakkoilevat.

Hallitus yritti eilen tarjota lievempää versiota lakihankkeesta, mutta liitot pitävät kiinni siitä, että koko esitys on vedettävä pois.



Perustuslain muutoksen kiireellisyys ratkaistaan iltapäivällä eduskunnassa

Eduskunta päättää iltapäivällä, muutetaanko Suomen perustuslakia kiireellisesti vai jääkö perustuslain muutos seuraavan eduskunnan vahvistettavaksi.

Perustuslaista aiotaan muuttaa luottamuksellisen viestinnän suojaa käsittelevää kohtaa. Muutoksen kiirehtiminen mahdollistaisi uusien tiedustelulakien säätämisen vielä ennen ensi huhtikuun eduskuntavaaleja.

Perustuslain kiireellinen muuttaminen vaatii viiden kuudesosan enemmistön annetuista äänistä.

Hyvin laajasta poliittisesta tuesta huolimatta muutoksen kiirehtiminen ei ole vielä päivänselvää, sillä kaikkien edustajien kanta kysymyksessä ei ole tiedossa. Esimerkiksi perussuomalaisten ryhmä kokoontuu vielä aamulla pohtimaan asiaa.



Syyttäjän puheenvuoro korkean poliisijohdon oikeudenkäynnissä jatkuu

Syyttäjä aloittaa tänään varsinaisen asiaesittelynsä virkarikosjutussa, jossa syytettyinä ovat muun muassa huumepoliisin ex-päällikkö Jari Aarnio ja tämän alaisia sekä poliisijohtoa aina ex-poliisiylijohtaja Mikko Paateroon saakka.

Oikeudenkäynnissä on kyse Helsingin poliisin tietolähdetoiminnan järjestämisestä ja valvonnasta. Syyttäjän mukaan poliisipomot tiesivät, että lähteitä ei ollut kirjattu Helsingissä vuosien ajan rekisteriin.

Syytetyt kiistävät virkarikokset ja vetoavat muun muassa ristiriitaiseen ja sekavaan sääntelyyn.



Eppujen Mikko "Pantse" Syrjä tuomiolla perheväkivaltajutussa

Pirkanmaan käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa Eppu Normaalin kitaristin Mikko "Pantse" Syrjän rikosjutussa.

Syyttäjä vaatii Syrjälle ehdollista vankeusrangaistusta ex-puolisonsa toistuvasta pahoinpitelystä. Syrjä ei ole myöntänyt pahoinpitelyjä.

Syrjä tunnetaan muun muassa useita kulta-, platina- ja tuplaplatinalevyjä myyneen Eppu Normaalin kitaristina, säveltäjänä ja tuottajana.