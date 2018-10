Viranomaisilla ja yrityksillä suuri kyberturvallisuusharjoitus

Suomessa harjoitellaan parhaillaan kyberturvallisuushäiriön varalta. Tieto18-harjoituksessa on mukana sekä viranomaisia että yrityksiä.

Yhteistoimintaharjoituksessa harjoitellaan toimintaa laajoissa kyberturvahäiriötilanteissa.

– Tavoitteena on harjoitella yhteiskunnan keskeisiä palveluita tuottavien yritysten selviämistä kyberhäiriöistä sekä viranomaisten tukitoimia yritysten toimintakyvyn palauttamiseksi, harjoituksen tiedotteessa todetaan.



Harjoitukseen osallistuu 140 henkilöä. Osanottajat ovat kymmenistä eri yrityksistä energia-, terveydenhuolto- ja media-alalta sekä teollisuudesta. Lisäksi mukana ovat toimialoista vastaavat viranomaiset sekä Huoltovarmuuskeskus, Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus, Puolustusvoimat, Yleisradio ja poliisi.



Harjoituksen tavoitteena on kehittää yhteistyöhön perustuvaa toimintakulttuuria ja yhteistoimintamalleja. Samalla pyritään tunnistamaan konkreettisia kehityskohteita, joita tullaan viemään arjen käytäntöihin esimerkiksi Huoltovarmuuskeskuksen kyberturvallisuuden kehitysohjelmassa.



Harjoitusta johtaa Huoltovarmuusorganisaation Digipooli, jonka tehtävänä on digitaalisen yhteiskunnan varautumisen suunnittelu.