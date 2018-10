Kolumni: Kuunnelkaa itseänne, unohtuiko lastenne luottamus?

Suurperheen äiti aloittaa huudon. Hän huutaa lapselle, kuinka tämä on hidas, laiska ja tyhmä. Toiset lapset kuuntelevat hetken, huudon kohde alkaa itkeä.

Kohta useampi lapsi itkee, ja äiti jatkaa huutoaan. Yksi lapsista huutaa äidille, ettei tämä huutaisi heille koko ajan. Siitäkös äidin ääni kohoaa.

Koko rappukäytävä kuulee, kuinka äiti ei jaksa. Äiti jatkaa huutoaan. Päivittäin. Perheen lasten kohtalona kuulostaa olevan se, että heidät on alistettu lasten oikeudesta olla rakastettu, elää turvallisessa kodissa, luottaa ja olla luotettu.

Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) -tutkimuksen väliraportti tältä vuodelta nostaa esiin huolestuttavan faktan. Nelivuotiaat lapset kokevat Pohjois-Karjalassa muuta maata enemmän väkivaltaa (Karjalainen, tänään). Iso osa siitä on henkistä laatua.

Meille aikuisille käy helposti niin, ettemme kuule lapsia tilastoista. Lasten hätä vanhempien toiminnan vuoksi on pistänyt silmään liian usein, erityisesti erotilanteissa ja aviokriiseissä.

Huutavat vanhemmat ovat vain yksi esimerkki. Monessa perheessä lapset kokevat toisen vanhemman sairaalloisen mustasukkaisuuden, joka eristää perheen yhteisöstä ja lapset kavereistaan. Näitä kiiltävien kulissien takana tapahtuvia tarinoita tulee vastaan liikaa.

Lapset sulkeutuvat, pelkäävät ja joutuvat hämmennyksiin, kuinka oma vanhempi voi raivota noin. Mitä lapsi kokee, kun mustasukkainen vanhempi huutaa tai käy käsiksi toiseen vanhempaan? Väkivaltaa.

Surullisia ovat arvaamattomien alkoholisti-isien tai -äitien lasten kohtalot. Ääritapauksessa isän laukoessa tyhjää haulikkoa äitiin tai vahingoittaessa lyönnillä äidin niskaa lapset oppivat pelkäämään ja menettävät turvallisuudentunteensa, luottamuksen ihmisiin.

Lapsena ja nuorena koettu pelko seuraa läpi elämän. Vielä lastenlapsia juoksutetaan psykologilla väkivaltaisen juoppoukin seurauksena.

Entäs lapset, joiden vanhemmat eroavat? Lapsi on lojaali kummallekin vanhemmalle. Siksi toisen vanhemman haukkuminen ja mustamaalaus satuttaa ensisijaisesti lasta. Lapset ovat uskomattoman viisaita ja teräviä. He huomaavat paitsi vanhemman sanat myös käytöksen pienetkin nyanssit. Lisäksi lapsella on erossa ikävä toisenkin vanhemman luokse.

Ikävä kyllä näitä lasten kohtaloita kuulee ja näkee kaikkialla, kaikissa yhteiskuntaluokissa. Usein lähipiiri tietää lasten asemasta kodeissa, mutta kukaan ei tee mitään. Miksei? Vanhemmille, jotka kuvittelevat suojelevansa lapsiaan jatkamalla huonoissa parisuhteissa – jotta lapsilla olisi perhe – sanoisin: kuunnelkaa ja katsokaa lapsianne. Kun lapsi sanoo, että älä äiti huuda meille, tai pelkää isän ja äidin huutoa, kannattaa peli puhaltaa poikki. Etsiä apua.

Molemmat vanhemmat väittävät yleensä edellä mainituissa tapauksissa rakastavansa lapsiaan, mutta heiltä unohtuu, mitä lapsi näkee ja kokee. Se on lapsi, joka rikkoutuu näissä tilanteissa ensin, olipa hän neli- tai 18-vuotias.