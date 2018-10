Kansanedustajat yli puoluerajojen yhdistävät voimansa Saimaan puolesta - ryhmä vastustaa Heinäveden kaivosta

Eduskunnan Love Saimaa -ryhmä on järjestäytynyt laaja-alaiseseen yhteistyöhön Saimaan alueen puolesta, tiedottaa joensuulainen kansanedustaja Krista Mikkonen (vihr.) medialle lähettämässään tiedotteessa. Eduskunnan Love Saimaa -ryhmä on yli puoluerajojen kansanedustajista koostuva ryhmä, jonka tarkoituksena on vaalia Saimaan vesistön puhtautta sekä nostaa esiin Saimaan alueen ainutlaatuista merkittävyyttä järvialueena ja kehitysmahdollisuuksia esimerkiksi matkailun alalla.