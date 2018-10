Orpo toivoo kärjistyneen työmarkkinatilanteen ratkeavan – Lindström puolustaa eduskunnan asemaa

– Jos ratkaisua lähdetään hakemaan ja päästään eteenpäin, niin ensimmäiseksi pitäisi kaikkien osapuolten oikeasti pystyä katsomaan, mistä tässä (ehdotuksessa) on todella kyse – ja löytää malttia ja edetä kuitenkin määrätietoisesti, koska työllisyystoimia pitää tehdä, Orpo sanoi torstaina eduskunnan kyselytunnilla.

Hallitus on aikeissa keventää alle kymmenen hengen yritysten työntekijöiden irtisanomissuojaa, mikä on saanut palkansaajajärjestöt protestoimaan.

Suurimman oppositiopuolueen SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen mukaan irtisanomissuoja-asiasta syntynyt riita uhkaa kansantalouden tilaa. Rinne ehdottaa, että pienten yritysten työllistämismahdollisuuksia voisi tukea ilman, että työntekijöiden asemaa heikennetään.

– Ensimmäinen ratkaisuesitys on se, että pieniä yrityksiä tuetaan ensimmäisen työntekijän palkkauksessa, muun muassa verovähennyksin. Toinen ratkaisu on se, että yrittäjiä tuetaan julkisella oikeusavulla työsuhdeasioissa, Rinne sanoi eduskunnassa.



Hallituksen irtisanomissuojaesitystä vastustavat ammattiliitot ovat jo panneet toimeen muun muassa ylityökieltoja ja lakkoja, ja lisää toimia on valmisteilla. Lisääntyneestä työmarkkinapaineesta huolimatta Orpo ja Lindström eivät torstaina näyttäneet perääntymisen merkkejä täysistuntosalin ministeriaitiossa.

Lindström puolusti eduskunnan asemaa suhteessa työmarkkinaosapuoliin. Hänen mukaansa työmarkkina-asioiden valmistelu on aiemmin saattanut pysähtyä, jos niissä ei ole saavutettu yksimielisyyttä kolmikannassa eli maan hallituksen, työnantajapuolen ja palkansaajapuolen välillä.

– Tämä hallitus on riidoista ja erimielisyyksistä huolimatta vienyt asioita eteenpäin, jolloin jotkut ovat vetäneet siitä johtopäätöksen, että olemme kävelleet heidän ylitsensä. Kolmikantaista valmistelua on kunnioitettu, mutta päätösvalta on eduskunnalla, ei kolmikannalla, Lindström sanoi torstaina kyselytunnilla.