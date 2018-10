Rainbow Popcorn -maissinjyviä vedetään markkinoilta – tuotteista löytynyt metallinsiruja

SOK kertoo vetävänsä pois markkinoilta erän Rainbow Popcorn -maissinjyviä. Takaisinvedon syynä on se, että tuotepakkauksista on löytynyt metallinsiruja valmistuslinjastolla tapahtuneen virheen vuoksi.



Takaisin vedettävät paketit ovat kooltaan 500 grammaisia, ja niiden EAN-koodi on 6415712000431. Tuotteiden valmistaja on LN Group ja valmistusmaa on Tshekki.

Takaisinveto koskee vain päiväyksellä 01.08.2019 olevaa erää. Tuotteita on myyty Prismoissa, S-marketeissa, Saleissa ja Alepoissa sekä ABC-myymälöissä ja Sokoksissa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

SOK kehottaa kuluttajia lopettamaan mainitun erän tuotteiden käytön ja hävittämään elintarvikkeet.

Virheellisen tuotteen tyhjä pakkaus pyydetään palauttamaan ensisijaisesti ostopaikkaan tai omien tiliyhteystietojen/postiosoitetietojen kera postimaksutta osoitteeseen: S-Kuluttajaneuvonta, tunnus 5020470, 00003 vastauslähetys. Ostetut tuotteet hyvitetään.