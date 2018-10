Kolme rekkaa kolaroi Lappeenrannassa valtatie 6:lla torstai-iltana. Kaakkois-Suomen poliisin mukaan peräänajo ei aiheuttanut vakavia loukkaantumisia. Yksi kuljettajista vietiin tarkastettavaksi lääkäriin.

Onnettomuus tapahtui Muukon kohdalla puoli yhdeksän aikaan illalla.

Yhden rekan säiliössä on lipeää, mutta poliisin mukaan säiliö ei ole vuotanut.

Onnettomuuspaikan raivaus on edelleen kesken. Tie on ollut illalla kolaripaikan kohdalla kokonaan poikki. Paikalla on liikenteenohjaus Imatran suuntaan.