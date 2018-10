Yön uutiskooste: Neljän naisen syytetään loukanneen Tomi Metsäkedon kunniaa, Filppula onnistui maalinteossa uudessa seurassaan

Metsäketoa (kuvassa) leimattiin syyttäjän mukaan valheellisesti tai muuten halventavasti muun muassa sarja-ahdistelijaksi ja raiskaajaksi viime syksynä Facebookissa ja Twitterissä.

Syyttäjän mukaan taustalla oli metoo-keskustelu, joka johti ylilyönteihin.

Osassa mediaakin esillä olleet häirintäsyytökset johtivat siihen, että Metsäketo poistettiin viime syksynä Tähdet, tähdet -televisio-ohjelmasta. Hän sai myös potkut Mamma Mia -musikaalista. Naiset kiistävät syyllistyneensä rikokseen.

SAK pohtii tänään jatkotoimia hallituksen suunnitelmalle heikentää irtisanomissuojaa alle 10 hengen yrityksissä

Palkansaajajärjestö SAK:n liitot kokoontuvat tänään Helsinkiin pohtimaan jatkotoimia liittyen irtisanomisia helpottavaan lakiesitykseen. Varsinaiset päätökset tehdään liittojen hallituksissa.

Hallitus tarjosi tiistaina lievempää versiota lakihankkeesta, mutta sekä SAK että toimihenkilöiden STTK pitivät kiinni siitä, että koko esitys on vedettävä pois.

Hallitus ehdotti, että irtisanomisen helpottaminen rajattaisiin yrityksiin, joissa on alle 10 työntekijää. Alkuperäinen ehdotus olisi koskenut alle 20 hengen yrityksiä.

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto on jo kertonut aloittavansa maanantaina laajennetun ylityö- ja vuorojenvaihtokiellon sopimusaloillaan.

Lappeenrannassa kolmen rekan peräänajo, liikenne valtatie 6:lla kulkee jälleen normaalisti

Lappeenrannassa valtatie 6:lla sattui torstai-iltana kolmen rekan peräänajo. Kaakkois-Suomen poliisin mukaan onnettomuus ei aiheuttanut vakavia loukkaantumisia. Yksi kuljettajista vietiin tarkastettavaksi lääkäriin.

Onnettomuus tapahtui Muukon kohdalla puoli yhdeksän aikaan illalla. Päivystävän palomestarin mukaan kaksi rekkaa oli pysähtynyt tien laitaan ja kolmas törmäsi niihin. Peräänajon syystä ei ole tietoa.

Yhden rekan säiliössä on lipeää, mutta poliisin mukaan säiliö ei ole vuotanut.

Valtatie 6 oli illalla poikki Imatran suuntaan. Pelastuslaitos kertoi puoli kahden jälkeen yöllä, että onnettomuuspaikka on saatu raivattua ja liikenne kulkee jälleen normaalisti.

Nobelin rauhanpalkinnon saaja ilmoitetaan puoliltapäivin

Norjan Nobel-komitea julkistaa rauhanpalkinnon saajan Oslossa kello 12 Suomen aikaa. Tänä vuonna ehdolle on asetettu 331 henkilöä tai järjestöä.

Selkeää ennakkosuosikkia ei ole. Mahdollisina voittajina on mainittu muun muassa kongolainen lääkäri Denis Mukwege tai jokin YK-järjestö. Norjan rauhanneuvoston ykkösveikkaus on Arktinen neuvosto, jonka puheenjohtaja Suomi parhaillaan on.

Viime vuonna rauhanpalkinnon sai kansainvälinen Ican-kampanja ydinaseiden kieltämiseksi.

Satoja ihmisiä pidätettiin Kavanaugh'n vastaisessa mielenosoituksessa

Washingtonissa satoja ihmisiä on pidätetty mielenosoituksessa, jossa vastustettiin Brett Kavanaugh'n nimittämistä Yhdysvaltain korkeimman oikeuden tuomariksi ja kehotettiin uskomaan seksuaalisen ahdistelun uhreja.

Mielenosoittajat olivat kerääntyneet senaatin toimistorakennuksen aulaan. Uutiskanava ABC:n mukaan poliisi kertoi mielenosoituksen olleen laiton.

Useat naiset ovat syyttäneet Kavanaugh'ta seksuaalisesta ahdistelusta. FBI:n tutkinnassa ei kuitenkaan löytynyt syytöksille todisteita.

Kavanaugh'n nimityksestä korkeimpaan oikeuteen äänestetään todennäköisesti lähipäivinä.

NYT: Myös New Yorkin kaupunki selvittää Trumpin perheen verokuvioita

New Yorkin kaupunki on aloittanut selvityksen Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin suvun verokuvioista, kertoo New York Times. Kaupunki aikoo selvittää asiaa yhdessä osavaltion viranomaisten kanssa. New Yorkin osavaltion verovirasto on jo aiemmin kertonut tutkivansa Trumpin väitettyä osallistumista verojen välttelyyn.

New York Times kertoi tiistaina, että Trump ja hänen sisaruksensa auttoivat vanhempiaan välttelemään veroja ja saivat näiden kiinteistöomistuksia aliarvostettua, jolloin heidän itsensä ei tarvinnut maksaa niistä niin paljon veroa.

New Yorkin varapormestari Dean Culeihan kertoi, että kaupunki on alkanut käydä tietoja läpi selvittääkseen, ovatko Trumpit onnistuneet kiertämään erinäisiä veroja.

Trump on kiistänyt väitteet.

Kiina tyrmää Yhdysvaltain väitteet maan vaaleihin sekaantumisesta naurettavina

Kiina tyrmää Yhdysvaltain varapresidentti Mike Pencen väitteet Yhdysvaltain demokratiaan sekaantumisesta. Kiinan ulkoministeriön mukaan Pencen väitteet ovat perusteettomia ja naurettavia.

Pence sanoi äskettäin pitämässään puheessa, että Kiina yrittää vaikuttaa amerikkalaisten mielipiteisiin ennen Yhdysvaltain kongressin kriittisiä välivaaleja. Hän perusteli väitettään muun muassa sillä, miten Kiina on valinnut vastatulliensa kohteeksi tuotteita, jotka valmistetaan poliittisesti tärkeissä osavaltioissa.

Myös presidentti Donald Trump on syyttänyt Kiinaa yrityksestä sekaantua Yhdysvaltain kongressin välivaaleihin.

Trumpin omaa kampanjaa epäillään vehkeilystä Venäjän kanssa ennen vuoden 2016 presidentinvaaleja. (Lähde: AFP)

Ronaldon sponsori Nike huolissaan raiskausepäilystä

Amerikkalainen urheiluvaatejätti Nike on huolissaan jalkapallotähti Cristiano Ronaldoa koskevista raiskaussyytöksistä.

Niken edustaja kertoi, että yhtiö on syvästi huolissaan ja seuraa tilannetta tarkasti. Ronaldo kuuluu Niken tärkeimpiin mainoskasvoihin.

Yhdysvaltalainen entinen malli Kathryn Mayorga syyttää Ronaldoa raiskauksesta kesäkuussa 2009 hotellihuoneessa Las Vegasissa. Asiasta on avattu poliisitutkinta.

Ronaldo on kiistänyt syytökset ja hänen työnantajansa, torinolaisseura Juventus on puolustanut supertähteään. (Lähde: AFP)

Hradeckyn Leverkusen jatkaa puhtaalla pelillä Eurooppa-liigassa

Suomalaismaalivahti Lukas Hradeckyn saksalaisseura Bayer Leverkusen jatkaa voittojen tiellä jalkapallon Eurooppa-liigassa. Leverkusen kaatoi kyproslaisen AEK Larnakan kotonaan 4–2 ja on voittanut lohkossa molemmat ottelunsa.

Ivan Trickovski vei AEK:n johtoon, mutta Kai Havertz toi kotijoukkueen tasoihin ennen taukoa. Lucas Alario iski Leverkusenin toisen puoliajan alussa johtoon, josta se ei enää luopunut.

Hradecky pelasi koko ottelun Leverkusenin maalilla.

Filppula onnistui heti maalinteossa uudessa NHL-seurassaan

Jääkiekkoilija Valtteri Filppula on tehnyt maalin ensimmäisessä ottelussaan uudessa NHL-seurassaan New York Islandersissa. Filppula harhautti toisessa erässä Carolina Hurricanesin maalivahtia Petr Mrazekia valelaukauksella ja pisti sitten kiekon maaliin tämän jalkojen välistä.

Islanders johti ottelua pitkään Filppulan osuman turvin, mutta kotijoukkue Carolina tuli lopussa tasoihin pelatessaan ilman maalivahtia. Carolinan Sebastian Aho kirjautti syöttöpisteen Jordan Staalin 1–1-tasoitukseen. Josh Bailey ratkaisi voiton Islandersille jatkoajalla.