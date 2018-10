Karjalaisen sienivisa on saatu päätökseen - Marjatta Parviainen on tämän vuoden sienitietäjä

Kaikkiaan vastauksia tuli 218 kappaletta. Oikeita niistä oli 113. Valtaosa väärin vastanneista arveli sienen olevan harmaavalmuska, hallavahakas, koivuhapero, mustavahakas tai savuhapero. Sientä luultiin myös viiruvalmuskaksi.

Viimeisen kierroksen kirjapalkinnon saa Raija Kärkkäinen Lieksasta. Karjalaisen tuotepalkinnot menevät Taimi Hattuselle Joensuuhun ja Pentti Kestille Tolosenmäkeen. Onnittelut! Postitamme palkinnot voittajille.

Isojuurekas on kookas sieni, lakin halkaisija voi olla yli 15 senttimetriä, mutta useimmiten se on paljon pienempi. Nuorena lakki on kupera mutta kasvaessaan laakeneva ja harmaanruskea, ja siinä on viiruja säteittäin keskuskohoumaa kohti.

Heltat ovat leveitä, kolotyvisiä ja harmahtavan valkoisia. Vanhoissa itiöemissä näkee usein lakin reunan halkeilemia.

Jalka on usein yli 10 senttimetriä pitkä, tasapaksu ja väriltään harmaa. Jalka on pitkittäiskuituinen ja sitkeä.

– Monista muista sienistä poiketen jalan tyvellä on paksuhkoja valkoisia rihmastojänteitä, jotka tulevat esiin kaivettaessa jalan alaosa esiin lahoavasta kannosta, sanoo erikoistutkija Kauko Salo Luonnonvarakeskuksesta.

Isojuurekas on yleinen sieni Pohjois-Karjalan lehti- ja havumetsissä, joissa on lahoavia lehtipuita. Useimmiten isojuurekas kasvaa lahon koivun kannossa jo keskikesällä.

Haju on heikko, tyypillinen perussienen haju, ja maku on mieto.

Vanhoissa suomalaisissa sienikirjoissa isojuurekasta ei ole kelpuutettu ruokasieneksi, mutta nykypäivien sienikirjoissa isojuurekas sopii ruokasieneksi, ja sen keittämistä suositellaan esikäsittelynä.

– Itse olen maistanut isojuurekasta nuorena, jolloin sen lakki on vielä kupera. Jalan olen poistanut ja keittänyt lakit. Isojuurekas ei ole minun makuuni, tai paremminkin siinä ei ole makua ollenkaan. Metsissämme on kymmeniä paljon parempimakuisia ruokasieniä, miksi tätä söisin. Jos en muita ruokasieniä löydä keskikesän sienilajistosta, voisin syödä isojuurekasta maukkaitten haperoitten kanssa – haperoita ei saa keittää – ja todeta, että ruokasieniaika on alkanut tänäkin vuonna, Kauko Salo toteaa.

Karjalaisen sienivisaan osallistui tänä syksynä 330 henkilöä. Tehtävänähän oli arvata neljä sientä oikein. Kaikkiaan kisan aikana vastauksia tuli yhtensä 1 032 kappaletta eli keskimäärin 250 kierrosta kohti.

Visan sienethän olivat samettitatti, purppuravalmuska, kangastatti ja isojuurekas.

Visassa löytyi monta loistavaa sienitietäjää. Kaikkiaan neljä sientä oikein tunnisti peräti 65 henkilöä. Koska oikein vastanneita oli useita, suoritimme arvonnan, jolla selvitettiin pääpalkinnon voittaja eli sienikirjan saaja.

Onnetar suosi Marjatta Parviaista Uskalista Kiihtelysvaarasta. Onnittelut!

Sienivisassa vaikein oli selvästi viimeinen kierros, jolloin isojuurekkaan tunnisti 113 kappaletta 218 vastaajasta.

Eniten oikeita vastauksia tuli kolmannella kierroksella, jolloin akansienen tunnisti 171 vastaajaa.

Sienitietäjä on suppilovahverojen ystävä

– Onpas mukava kuulla, että minulla oli arpaonnea, Marjatta Parviainen, 70, nauraa kuullessaan Karjalaisen sienivisan voitosta.

Koska sienivisassa oli 65 kaikki neljä sientä oikein tunnistanutta, pääpalkinnon saaja arvottiin, ja onnetar suosi siis Parviaista.

Joensuussa Uskalissa, entisen Kiihtelysvaaran kunnassa asuvan Parviaisen mukaan sienivisan sienet olivat hyvin helppoja tunnistaa. Ainoastaan viimeisen eli isojuurikkaan kohdalla Parviaisen piti hetkeksi pysähtyä pohtimaan sienen nimeä.

Marjatta Parviainen on aina ollut kova sienestämään. Tänä vuonna hän on saanut sieniä kiitettävästi.

– Olen tehnyt sienipiirakkaa, -kastikkeita ja -keittoa. Sieniä on tullut jopa niin paljon, että niitä on ollut kuivattavaksi asti.

Sienitietäjä ei kelpuuta ruoaksi kuin muutamia sienilajeja.

– Rouskuja kerään suolasieneksi. Poimin myös kantarelleja, jos kohdalle sattuu, mutta parhaita sieniä ovat suppilovahverot. Tateista en välitä yhtään, Parviainen kertoo.

Uskalissa asuvan Parviaisen mielestä suppilovahverosato on tänä vuonna ollut erinomainen.

– Minulla on sellainen vakiopaikka, jossa niitä aina on. Käyn keräämässä suppiksia sieltä noin kerran viikossa.

Suppilovahveroista syntyy Parviaisen mielestä maan mainioin keitto.

– Suppilovahveroita, kermaa ja Koskenlaskija-juustoa. Nam. Oikein ravitsevaa, Marjatta Parviainen nauraa.