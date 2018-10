Poliisi: Kolmekymppinen mies tunnusti sytyttäneensä Kiihtelysvaaran kirkon

Joensuun Kiihtelysvaaran kirkon polttamisesta epäiltynä vangittu 29-vuotias mies on myöntänyt sytyttäneensä kirkon tuleen, poliisi tiedottaa. Poliisin mukaan kiihtelysvaaralaisen miehen kuulusteluissa antama kuvaus tapahtumien kulusta on yksityiskohtainen, ja kuvaukselle on saatu vahvistusta muusta esitutkintamateriaalista.

Esitutkinnassa on vahvistunut, että kirkon sytyttämisessä käytettiin palavia nesteitä. Kiihtelysvaaran vuonna 1770 valmistunut puukirkko tuhoutui tulipalossa maan tasalle noin kaksi viikkoa sitten. Palossa säästyi kirkon 1800-luvulla rakennettu tapuli.