Talvi yllätti autoilijat Savossa – teillä voi olla lunta tai loskaa iltapäivällä Pohjois-Karjalassa

Suomen yllä on sadealue, ja sade tulee lumena maan pohjoisosassa sekä paikoin maan itäosassa, Ilmatieteen laitos kertoo perjantaina.

Ilmatieteen laitoksen mukaan ajokeli on paikoin erittäin huono. Onnettomuuksia on sattunut useita esimerkiksi Kuopion suunnalla. Sonkajärvellä valtatie viidellä on kymmenen jumittuneen rekan suma Aittokosken kohdalla, Yle kertoo.

Teillä voi olla lunta tai loskaa iltapäivällä maakunnan pohjoisosissa, Pohjois-Karjalan pelastuslaitos kertoi Twitter-palvelussa kello 12:n aikoihin. Pelastuslaitos kehotti autoilijoita ajamaan varovasti.

Iltapäivän ja illan aikana sadealue väistyy itään. Esimerkiksi Joensuussa lämpötila ei ole laskenut järin alas, joten ajokeli ei Joensuussa todennäköisesti ole erityisen kehno lähitunteina, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Tuomo Bergman sanoi kello 12.45:n aikoihin.

- Pielisen rannoilla ja esimerkiksi Ilomantsin suunnalla ajokeli voi olla huono lähitunteina. Sade voi tulla aluksi räntänä.

Jos autoilet varhain lauantaiaamuna Pohjois-Karjalassa, kannattaa tarkistaa varoitukset ja tien pinta, Bergman tuumaa.