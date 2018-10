Yli 650 kilon kokaiinilastin kanssa Ranskassa kiinni jäänyt 60-vuotias kuljettaja on kertonut viranomaisille tutkinnassa, että ei ole tiennyt lastin todellisesta sisällöstä. Ranskan viranomaiset kertovat asiasta tiedotteessa.

Kuljettaja on kertonut, että 53-vuotias suomalaismies värväsi hänet kuljettajaksi.

STT:n selvityksen perusteella molemmilla miehillä on ollut osoitteet Tukholman Hägerstenissä. 53-vuotias mies on vähintäänkin kuulunut aiemmin Helvetin enkelit -liivijengiin. Hänellä on Suomesta tuomiot muun muassa törkeästä huumerikoksesta, alkoholirikoksesta, tupakan myyntirikoksesta, huumausainerikoksista ja veropetoksesta. Kummaltakaan ei löydy Ruotsista rikoshistoriaa.

Kuskina toimineelta mieheltä ei löydy rikoshistoriaa myöskään Suomesta. Hänellä ei tiettävästi ole jengitaustaa.

Huumeet 1,8 kalatonnin seassa

Miesten epäillään kuljettaneen 654 kilon kokaiinilastia Hollantiin rekisteröidyn kylmäauton kyydissä. Huumeet oli viranomaisten mukaan piilotettu 1,8 kalatonnin keskelle.

Ranskan viranomaiset arvioivat lastin hieman alle 20 miljoonan euron arvoiseksi.

Suomessa kokaiini on huomattavasti kalliimpaa. Kokaiinigramma maksaa Etelä-Suomessa 80–100 euroa grammalta. Pohjois-Suomessa hinta voi olla jopa 150 euroa grammalta.

Etelä-Suomen hinnoilla lastin voi siis arvioida noin 60 miljoonan euron arvoiseksi. KRP:stä arvioitiin eilen STT:lle, että 650 kilon kokaiinilasti täyttäisi Suomen markkinat vuosikymmeniksi.