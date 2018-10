Yön uutiskooste: Mies kuoli tulipalossa Tampereella, Romaniassa äänetetään avioliiton määrittelemisestä miehen ja naisen väliseksi

Rikoksentekijän persoona vaikuttaa kansan rangaistushaluun

Rikoksentekijän persoona vaikuttaa siihen, millaisia rangaistuksia kansalaiset katsovat heidän ansaitsevan. Helsingin yliopiston tutkimuksessa maallikoiden antamat tuomiot rikoksista vaihtelivat tekijöiden ominaisuuksien perusteella. Esimerkiksi ulkomaalaisnimisille langetettiin samoista rikoksista kovempia tuomioita kuin suomalaisnimisille.

Tutkimusjohtaja Juha Kääriäisen mukaan ei voidakaan puhua kansan yleisestä oikeustajusta, koska asenteissa on hajontaa. Siksi liian yksinkertaistavia väestökyselyitä ei myöskään tulisi käyttää kriminaalipolitiikan ohjenuorana, hän sanoo.

Tutkimusaineistona oli kysely, jossa lähes tuhat suomalaista antoi tuomioita kuvitteellisista rikoksista.



Mies kuoli pientalon palossa Tampereen Pispalassa

Yksi ihminen on kuollut pientalon tulipalossa Tampereen Pispalassa.

Pelastuslaitos kertoo, että savusukeltajat löysivät kuolleen miehen rakennuksesta Pispankadulla.

Hälytys palosta tehtiin kello yhden jälkeen yöllä. Ohikulkija oli nähnyt rakennuksen katosta tulevan savua ja myös liekin kajoa. Palo oli levinnyt ylimpään kerrokseen ja kattorakenteisiin.

Nyt palo on saatu rajattua eikä se pääse leviämään.

Palon alkuvaiheessa rakennuksen toisessa asunnossa oli sisällä henkilö, joka selvisi tilanteesta loukkaantumatta.

Pelastuslaitos kertoi aluksi, että viereisen rakennuksen asukkaat on evakuoitu savun takia, mutta he ovat todellisuudessa saaneet olla asunnoissaan koko ajan.



Tuhannet tiirailevat jälleen muuttolintuja eri puolilla Eurooppaa

Lintuja tiiraillaan tänä viikonloppuna jälleen eri puolilla Eurooppaa. Euroopan suurin lintutapahtuma EuroBirdwatch järjestetään nyt 25. kerran.

Suomessa on mahdollisuus osallistua viikonlopun aikana muun muassa linturetkille. Kaikkiaan muuttolintuja kiikaroivat kymmenettuhannet ihmiset noin 40 maassa.

Suurin osa muuttolinnuista on jo lähtenyt Suomesta, mutta Birdlife Suomi -järjestön mukaan lokakuun alussa on vielä paljon nähtävää. Valkoposkihanhien muutto on vasta alkanut, ja muuttamassa on vielä paljon rastaita, peippoja ja vaelluslintuja.



Lännen Media: Hammastarkastukseen jopa puolen vuoden jonot

Hammashoitoaikaa joutuu kiireettömässä tapauksessa odottamaan keskimäärin kahdesta neljään kuukautta, kertoo Lännen Media. Sen selvityksen mukaan osassa maata odotusajat ovat jopa yli puoli vuotta, jolloin lain takaama hoitotakuu ei toteudu.

Kiireetöntä hammashoitoaikaa joutuu odottamaan pisimpään Tampereella sekä Keski-Pohjanmaalla toimivan sosiaali- ja terveyspalveluyhtymän Soiten alueella.

Lännen Median kyselyssä selvitettiin, miten pitkään täysi-ikäinen kuntalainen joutuu odottamaan ensimmäisen yhteydenoton jälkeen pääsyä kunnallisen hammaslääkärin kiireettömälle vastaanotolle.

Kysely lähetettiin kaikkiin Suomen kuntiin tai kuntayhtymiin. Kyselyn vastausprosentti oli 53.



Uutissuomalaisen kysely: Puolet suomalaisista hyväksyy irtisanomisen kohukommenttien takia

Puolet kyselyyn vastanneista suomalaisista pitää johtavassa asemassa olevan ihmisen irtisanomista kohtuullisena, jos tämä on esittänyt julkisuudessa jotain ihmisryhmää loukkaavan mielipiteen. Tieto käy ilmi Uutissuomalaisen teettämästä gallupista.

Kyselyyn vastanneista 34 prosenttia ei pidä irtisanomista kohtuullisena seurauksena loukkaavan mielipiteen esittämisestä. 16 prosenttia ei osannut sanoa kantaansa.

Tietoykkösen tekemään tutkimukseen vastasi syyskuussa tuhat suomalaista, ja sen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.



USA:n senaatti äänestää Kavanaugh'n valinnasta korkeimpaan oikeuteen

Yhdysvaltain senaatti äänestää tänään presidentti Donald Trumpin ehdokkaan Brett Kavanaugh'n valinnasta korkeimman oikeuden tuomariksi.

Kavanaugh'n valinta USA:n korkeimman oikeuden tuomariksi on käytännössä varmistunut, sillä sekä demokraattisenaattori Joe Manchin että aiemmin epäröinyt republikaanisenaattori Susan Collins antavat tukensa Kavanaugh'n valinnalle.

Vaikka toinen epäröinyt republikaanisenaattori Lisa Murkowski ei äänestäisikään Kavanaugh'n valinnan puolesta, kannattaa tämän valintaa tällä tietoa 51 senaattoria 100:sta.

Collinsin ja Manchinin mukaan väitettyä seksuaalista ahdistelua ei ole voitu todistaa. (Lähde: AFP)



Romaniassa äänestetään avioliiton määrittelemisestä miehen ja naisen väliseksi

Romaniassa järjestetään viikonloppuna kansanäänestys perustuslain muutoksesta, joka määrittelisi avioliiton miehen ja naisen väliseksi. Hankkeen päämääränä on estää samaa sukupuolta olevien avioliitot myös jatkossa.

Samaa sukupuolta olevien avioliitot eivät ole sallittuja Romaniassa nytkään, mutta perustuslaissa puhutaan vain puolisoista. Ortodoksisen kirkon tukemassa kansalaisaloitteessa avioliitto määriteltäisiin miehen ja naisen väliseksi jo perustuslaissa.

Ihmisoikeusryhmien mukaan hanke rikkoo ihmisoikeuksia ja syrjii seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä. Pääministeri Viorica Dancila on vakuuttanut, että äänestys ei ole suunnattu seksuaalivähemmistöjä vastaan. (Lähde: AFP)



Latviassa äänestetään parlamenttivaaleissa - Venäjä-mielisten odotetaan saavan eniten paikkoja parlamentissa

Latviassa äänestetään tänään parlamenttivaaleissa. Mielipidemittausten mukaan eniten paikkoja 100-paikkaisessa parlamentissa on saamassa Venäjä-mielinen Harmonia.

Harmonia on saanut kolmissa edellisissä vaaleissa eniten paikkoja parlamenttiin, mutta aiemmin muut puolueet eivät ole halunneet muodostaa hallitusta sen kanssa. Tänä vuonna Harmonia voi kuitenkin päästä hallitusvastuuseen uusien populistipuolueiden tuella.

Vaaleissa voi tapahtua mitä vain, sillä vaalien alla 38 prosenttia äänestäjistä kertoi, ettei ollut vielä tehnyt päätöstä, kenelle äänensä antaa. (Lähde: AFP)



Autojätti Ford kaavailee maailmanlaajuisia irtisanomisia

Amerikkalainen autonvalmistaja Ford aikoo vähentää työpaikkoja maailmanlaajuisesti.

Ford ilmoitti suunnitelmasta perjantaina mutta ei kertonut, kuinka paljon työpaikkoja on katoamassa. Fordilla on ympäri maailman noin 200 000 työntekijää

Ford kertoi jo heinäkuussa suunnittelevansa yhtiön toimintojen merkittävää uudelleenjärjestelyä. Silloin yhtiö ei kertonut, johtaako se irtisanomisiin.

Syyskuussa Ford kertoi tuloksensa kärsineen noin miljardilla dollarilla presidentti Donald Trumpin asettamien terästullien takia. (Lähde: AFP)



Sebastian Aho avasi kauden maalitilinsä

Carolina Hurricanesin Sebastian Aho on tehnyt kauden ensimmäisen maalinsa jääkiekon NHL:ssä. Aho iski Carolinan 3–1-johtomaalin vierasottelussa Columbusta vastaan.

Ahon maali syntyi toisessa erässä ja siihen merkittiin syöttäjäksi Teuvo Teräväinen. Micheal Ferland laittoi kiekon laidasta kohti maalia, Teräväinen ohjasi sen Aholle maalin eteen ja tämä pääsi siirtämään kiekon maaliin ohi Columbus-vahti Sergei Bobrovskin.

Carolina voitti ottelun lopulta 3–1.

Aho pelaa kolmatta kauttaan NHL:ssä. Viime kaudella hän teki 29 maalia ja kirjautti 36 syöttöä.