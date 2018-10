Professori hallituksen ja ay-liikkeen kiistasta: "Aika riski taktiikka"

Ammattiliike uhkaa kovemmilla painostustoimilla hallitusta vastaan, eikä sovintoa ammattiliittojen ja hallituksen välillä näy esityksestä, joka vähentäisi irtisanomissuojaa pienissä yrityksissä. – Kyllä tämä aika riski taktiikka on, kun vaalit lähestyvät, Tampereen yliopiston valtio-opin professori Ilkka Ruostetsaari kommentoi STT:lle hallituksen toimia.

Ruostetsaaren mukaan hallitus on voinut odottaa vahvaa reaktiota ammattiyhdistysliikkeessä. Hallitus on hallituskauden aikana muun muassa kilpailukykysopimuksessa heikentänyt palkansaajien etuja.

– Tämä kuvastaa sitä, että hallitus kuuntelee kyllä työnantajaleiriä ja yrittäjiä herkällä korvalla, Ruostetsaari sanoo.

– Työllisyyttähän tällä tavoitellaan. Tämä on hyvin linjassa hallituksen aikaisempien toimien kanssa tällä vaalikaudella.

Helsingin yliopiston valtio-opin yliopistonlehtori Emilia Palonen näkee, että taustalla saattaa olla halu strategisesti provosoida ja luoda vastakkainasettelua.

– Provosoitumista tapahtuu, mutta sympatia on jossain muualla. Se on hankala tilanne, jos on vuosia tehnyt leikkauspolitiikkaa, ja alkaa profiloitua ammattiyhdistysliikkeen vastustamisesta.

Palosen mukaan kuluvalla hallituskaudella sekä hallituksella että oppositiolla on mennyt paljon energiaa sote- ja maakuntauudistukseen. Uudistukset eivät ole nostaneet hallituksen profiilia.





Elinkeinoelämän keskusliitto EK kertoi perjantaina haluavansa rajoittaa oikeutta poliittisiin lakkoihin. EK:n mielestä poliittiset mielenilmaukset tulisi rajata lyhytaikaisiksi tai työajan ulkopuolella tapahtuviksi. Liitto toi esiin, että muualla Pohjoismaissa työtaisteluita rajoitetaan. Yliopistonlehtori Palosen mukaan EK pyrki lausunnolla entisestään luomaan vastakkainasettelua ja kuvaa, että Suomi on kansainvälisessä kontekstissa kummallinen.

– Puhe poikkeuksellisuudesta vie mattoa alta toiselta puolelta, kyseenalaistaa toisen puolen legitimiteettiä, eli oikeutta toimia kuten se toimii. Tämmöisiä strategioita voidaan käyttää ja palauttaa mieleen negatiivisia ay-liikekuvia.

Poliittisten lakkojen kieltäminen ei ole uusi asia, muistuttaa Tampereen yliopiston Ruostetsaari. Hänen mukaansa EK:ssa tuskin uskotaan, että poliittisia lakkoja alettaisiin kieltää, vaan teemaa halutaan pitää esillä.

– Ehkä EK:ssa ajatellaan myös, että nyt on sopiva momentum nostaa esiin tällaisia työnantajakysymyksiä ottaen huomioon hallituspohjan, Ruostetsaari sanoo.

Ylen gallupin mukaan SDP on kasvattanut suosiotaan selvästi ja lisännyt etumatkaansa lähimpään uhkaajaansa kokoomukseen. Ruotetsaaren mukaan vaikuttaa siltä, että sosiaalidemokraatit olisivat seuraavassa hallituksessa, jolloin tällaisten uudistusten aikaansaaminen olisi paljon vaikeampaa.

Irtisanomissuojan heikentäminen kiihdyttää työtaisteluita

Hallitus suunnittelee irtisanomisen helpottamista pienissä yrityksissä. Aikaisemmin hallitus esitti, että muutos koskisi alle 20 työntekijän firmoja. Tällä viikolla hallitus muokkasi esitystä ja ehdotti, että se koskisi alle kymmenen työntekijän yrityksiä. Hallitus on toivonut, että irtisanomissuojan keventäminen madaltaisi kynnystä palkata työntekijöitä.

– Syyskuun alussa toimihenkilökeskusjärjestö STTK ja ammattiliittojen keskusjärjestö SAK vaativat hallitusta luopumaan suunnitelmasta ja linjasivat olevansa valmiita järjestöllisiin toimenpiteisiin.

– Syyskuun aikana useat ammattiliitot uhkasivat toimilla. Syys- ja lokakuun aikana muun muassa Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT, Ammattiliitto Pro, Palvelualojen ammattiliitto PAM ja Teollisuusliitto ovat aloittaneet ylityö- ja vuoronvaihtokiellon kaikilla sopimusaloillaan.

– Keskiviikkona Teollisuusliitto, Pro ja PAM olivat lakossa. Esimerkiksi Teollisuusliiton lakko puolestaan koski noin 150:tä suurten teollisuusyritysten toimipistettä ja lakon piirissä oli noin 22 000 työntekijää.

– Viikon lopussa AKT ilmoitti aloittavansa maanantaina laajennetun ylityö- ja vuorojenvaihtokiellon sopimusaloillaan. Muutkin liitot ovat olleet valmiita jatkamaan toimenpiteitä.