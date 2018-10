Aurinkoa luvassa laajalti maan keski- ja pohjoisosissa

Sunnuntai on poutainen laajalti koko maassa. Ilmatieteen laitoksen mukaan maan eteläpuolelta itään kulkeva sadealue voi tuoda paikoittaisia sateita rannikolle, mutta maan keski- ja pohjoisosassa päästään laajalti nauttimaan auringosta. Etelässä sää on pilvinen tai puolipilvinen. Pohjois-Karjalaan on luvassa puolipilvinen päivä.