Kansallinen syöpäkeskus alkaa toimia vuoden alusta

Kansallinen syöpäkeskus aloittaa toimintansa vuoden alussa. Sen tarkoituksena on yhdenmukaistaa syövän hoitoa koko maassa ja pitää huolta, että potilaat saisivat mahdollisimman hyvin käyttöönsä uusia hoitoja, mikä puolestaan vähentäisi kuolleisuutta.

Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi yhteneväisiä hoitosuosituksia ja linjauksia sekä sitä, että hoitotuloksia ja tutkimusta seurataan systemaattisesti. Parhaillaan on tekeillä työ kansalliseksi hoitosuositukseksi suolistosyövästä.

Syöpäkeskuksen on määrä myös ottaa kantaa erityisen kalliiden laitteiden ja hoitojen käyttöön.

Husin Syöpäkeskuksen johtava ylilääkäri Johanna Mattson odottaa keskuksen tiivistävän entisestään asiantuntijoiden yhteistyötä.

– Tavoitteena on, että mahdollisimman tasavertainen hoito toteutuisi kaikkialla Suomessa ja että ne lääkkeet, jotka ovat hyviä ja tuovat lisähyötyä, otettaisiin mahdollisimman nopeasti käyttöön.

Suolistosyövälle valtakunnalliset seulonnat

Suomen Syöpärekisteri haluaa suolistosyövän seulonnat valtakunnallisiksi. Vain muutamat paikkakunnat, kuten Tampere, Säkylä, Ylitornio ja Paimio-Sauvo aikovat aloittaa suolistosyöpäseulonnan ensi vuoden aikana.

Syöpärekisterin johtaja Nea Malila kertoo, että seulonnat ovat levinneet varsin verkkaisesti EU-maissa, vaikka unioni suositteli seulontoja jo vuonna 2003. Suomessakin oli seulontakokeilu osassa kuntia, mutta se päättyi pari vuotta sitten.

– Monissa kunnissa asia on jälleen vireillä. Koska seulonta ei ole lakisääteistä ja koska terveydenhuollon järjestämisessä on paljon muita epäselvyyksiä, on kunnissa tietynlaista vaikeutta sitoa tähän rahaa, vaikka tämä raha onkin pieni.

Suolistosyöpäseulonta aloitettaisiin 60-vuotiaista ja ulotettaisiin pikku hiljaa 74 vuoteen, sanoo Malila.

– Meidän mielestämme tämä pitäisi aloittaa mahdollisimman pian uudestaan ja laajentaa vähitellen koko maahan.

Itse seulonta on potilaalle helppo, sillä ulostenäyte otetaan kotona ja sen voi postittaa eteenpäin.

Seulontojen tarve pitenee eliniän noustessa

Kohdunkaulan syövän lakisääteisiä seulontoja tulisi jatkaa nykyistä pidempään, toteaa Malila. Nyt viiden vuoden välein tehtävä valtakunnallinen seulonta päättyy 60-vuotiaana, ja vain osa kunnista jatkaa seulontaa tätä pidemmälle.

– Naisten elinikä on noussut ja siksi 65-vuotiaana olisi hyvin perusteltua seuloa ainakin kerran, sillä kuolemia aiheuttavia kohdunkaulan syöpätapauksia esiintyy vanhemmalla iällä.

Myös rintasyövän seulontaikää saisi Syöpärekisterin mielestä nostaa. Nyt noin kahden vuoden välein oleva seulonta päättyy 69-vuotiaana. Sitä pitäisi jatkaa viidellä vuodella, vaikka kustannukset ovatkin suuremmat kuin kohdunkaulan syövän seulonnassa.