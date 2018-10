Mikkelin ortodoksisessa kirkossa tulipalo - Palo saatu hallintaan, syttymissyy ei tiedossa

Mikkelissä ortodoksisen seurakunnan kirkossa Paavalinkadulla on ollut tulipalo sunnuntai-iltana. Pelastuslaitos on saanut palon hallintaan. Jälkisammutus on parhaillaan käynnissä, pelastustoimi tiedottaa. Syttymissyystä ja vahingoista ei ole tällä hetkellä vielä tietoa.