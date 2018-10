Mikkelissä ortodoksisen seurakunnan kirkossa on syttynyt tulipalo, kertoo pelastuslaitos. Pelastuslaitos on saanut palon hallintaan, ja jälkisammutus on käynnissä.

Syttymissyystä ja mahdollisista tuhoista ei tällä hetkellä ole tietoa. Itä-Suomen poliisin tilannekeskuksesta kerrottiin yhdentoista aikaan illalla, että tulipalo on saatu sammutettua ja kirkosta poistetaan parhaillaan savua. Hätäkeskus sai ilmoituksen Paavalinkadulla syttyneestä palosta noin varttia vaille kymmenen illalla. Kadulla sijaitsee Saimaan ortodoksisen seurakunnan Pyhän ylienkeli Mikaelin kirkko.