Kolumni: Ikä, jossa mikään ei enää eikä vielä tunnu kuvaavalta

Ikäihminen? Kuulostaa minua vanhemmalta. Seniori? Kuulostaa eläkeläiseltä. Lisäksi molemmat kuulostavat samanlaiselta sanapeliltä kuin pikavipiksi muuttunut vekseli tai kehitysalueeksi muuttunut alikehittynyt alue ja sittemmin kehittyväksi alueeksi muuttunut kehitysalue.

Keski-ikäistä tarjosi joku kohteliaasti. Ei, sehän tarkoittaisi sitä, että keski-iän pitäisi olla 120 vuotta ja ison joukon ihmisistä pitäisi elää ainakin 130-vuotiaiksi. Äskettäin luin, että siitä yli ei ihmispolo koskaan voine tulla elämäänkään.

Aikuisia me kuusikymppiset olemme olleet jo tovin – parikymppisinä jo olimme. Nykyiset seitsenkymppiset taisivat joutua aikuistumaan rippikoulun jälkeen.

Kun on varhaisnuori, voisiko olla myös varhaisvanhus? Siihen lokeroon voisin sovittaa itseni helposti.

Lopulta päädyimme kehittämään nuoren keski-ikäisen pariksi vanhan keski-ikäisen. Vähän nuorekasta, mutta mukiinmenevää. Mutta ei, en voi väittää olevani myöhäisessäkään keski-iässä. Se sopii parhaiten viisikymppisille.

Ehkä lokeroin tästä lähin itseni varhaisvanhukseksi.

Vain muutama päivä tämän pohdiskelun jälkeen jouduin asian kanssa vastatusten, viittä vaille konkreettisesti.

Kävin aamulenkillä ennen töiden aloittamista Noljakan maisemia ja Höytiäisen kanavan rantoja katselemassa. Luurit korvilla kävelin, mutta jos et kerro muille, en kuunnellut Evelinaa enkä Eaglesia vaan Minna Canthin Huojuvaa taloa.

Pääsin jo takaisin parkkipaikalle, jo oman auton kohdalle. Silloin havahduin siihen, että auto pysähtyi äkkijarrutuksella aivan takalistoni taakse.

Koska Huojuvassa talossa taisi olla meneillään taas jotain räväkämpää perhe-elämää tai sitten yksinkertaisesti siksi, että olin tukkinut kuuloni ja havaintokykyni kuulokkeilla, ylitin parkkipaikan ajoreitin tippaakaan taakseni vilkaisematta.

Hätääntyneen nuoremman polven kollegan suusta kuulin juuri sen, miksi ikärajojen vetäminen on niin vaikeaa.

Ensimmäisenä hän henkäisi jotain sen tapaista kuin ”kulkee luurit päässä kuin teinit” ja heti perään, että ”nyt oli kyllä vähällä, ettei mummo mennyt nurin”.

Minut ja kollegan auton keulan pelasti vain sen, että – kuulemma poikkeuksellisesti – hänellä ei ollut kiire ja vauhtia oli poikkeuksellisesti vähän.

Typeryyttä on väittää, että ikä on vain numeroita. Mutta tämä vitsi on hauska: ”Vanhaksi tulemisen paras puoli on, että ympärillä on aina vain enemmän komeita nuoria miehiä.”

Samalla perusteella sopii kyllä miettiä, mitä kaksikymppinen minä olisin vastannut kysymykseen, onko kuusikymppinen vanhus.

Aivan varmasti vastaukseni olisi ollut voimakas kyllä. Mielipiteet vaihtuvat, kun näkökulma muuttuu.