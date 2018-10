Tulli paljasti Subutex-huumelääketablettien salakuljetuksen - tabletit oli tarkoitus levittää Varsinais-Suomen alueella

Tullin tiedotteen mukaan tapausta on tutkittu useina törkeinä huumausainerikoksina ja huumausainerikoksina.

Tulli pysäytti syyskuussa Subutex-huumelääketablettien salakuljettamisesta epäillyn Helsinki-Vantaan lentoasemalla hänen saapuessa Ranskasta Espanjan kautta Suomeen.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Tulli takavarikoi epäillyn matkalaukusta yhteensä noin 1 400 tablettia Subutexia. Salakuljetetut Subutexit oli tarkoitus levittää Varsinais-Suomen alueella, josta epäilty on kotoisin, tiedotteessa kerrotaan.

Tullin esitutkinnan mukaan epäillyn epäillään tehneen aiemmin useita vastaavanlaisia Subutex-huumelääketablettien salakuljetusmatkoja ulkomailta Suomeen ja levittäneen vuosina 2017 ja 2018 yhteensä noin 2 800 tablettia Varsinais-Suomessa. Epäillyn oli tarkoitus myydä syyskuussa Ranskasta Suomeen salakuljetetut Subutexit suoraan niitä käyttäville henkilöille.

Tullin takavarikoimien ja aiemmin levitettyjen noin 4 200 Subutex-huumelääketablettien katukauppa-arvo keskimääräisellä katukauppahinnalla laskettuna olisi ollut yhteensä noin 210 000 euroa.

Tiedotteen mukaan suonensisäisesti käytettynä Tullin takavarikoimista ja levitykseen päätyneistä tableteista olisi saanut yhteensä noin 16 800 käyttöannosta. Subutex-huumelääketablettien vaikuttava aine on buprenorfiini, ja Subutex on sen yleisin kauppanimi.

Tulli on tehnyt tapauksen esitutkinnan aikana yhteistyötä suomalaisten ja EU-maiden esitutkintaviranomaisten kanssa. Tapauksen esitutkinta on päättynyt ja se on siirtynyt syyteharkintaan Länsi-Suomen syyttäjänvirastoon, tiedotteessa todetaan.