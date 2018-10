Kannettava mittalaite paljastaa dieselväärennöksen - "Laittomat polttoaineet tyypillisiä erityisesti kehitysmaissa"

Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää kädessä pidettäviä mittalaitteita, joiden avulla voidaan paljastaa dieselöljy, johon on sekoitettu kerosiinia.

- Tällaiset laittomat kerosiinilla jatketut moottoriajoneuvojen polttoaineet ovat tyypillisiä erityisesti kehitysmaissa, mutta käytäntöä harrastetaan muissakin maanosissa, myös Euroopassa. Kerosiini on halvempaa kuin dieselöljy, joka on pääsyy dieselöljyn väärentämiselle. Valitettavasti kyseinen käytäntö aiheuttaa monia ongelmia, kuten esimerkiksi ilman saastumista, ilmakehän lämpenemistä, moottoririkkoja ja sen myötä myös liikenneonnettomuuksia, tiedotteessa kerrotaan.

Tyypillisesti väärennetyssä dieselöljyssä on noin 20 prosenttia kerosiinia. Dieselöljy ja kerosiini ovat kemiallisilta ominaisuuksiltaan hyvin saman tyyppisiä, ja siksi nopea kenttäolosuhteissa tapahtuva mittaus, joka paljastaa väärennetyn dieselöljyn, on tähän saakka ollut ongelmallista.

Yliopiston mukaan tutkimuksessaan Kanyathare ennakoi tilannetta, jossa väärentäjät dieselöljyväärennöksen välttääkseen käyttävät alhaisia, mutta silti heille kannattavia kerosiinipitoisuuksia aina viiteen prosenttiin asti.

- Tutkimuksessa sovellettiin valon ja infrapunasäteilyn läpäisy- ja heijastusominaisuuksia, jotka poikkeavat, kun verrataan alkuperäistä ja väärennettyä dieselöljyä. Tätä varten kehitettiin prototyyppi kädessä pidettävästä laiteesta, joka soveltaa dieselöljypisaran leviämisnopeutta karhella lasilevyllä ja siitä tapahtuvaa valon heijastumista.

Lisäksi sovellettiin toista kaupallista valon taitekerrointa mittaavaa käsikäyttöistä laitetta Tansanian kenttäolosuhteissa sikäläisen energia- ja vesiviranomaisen suosiollisella myötävaikutuksella, tiedotteessa todetaan.

- Kolmas työssä tutkittu laite perustuu dieselöljyn infrapunasäteilyn läpäisykykyyn.

Tavoitteena on yhdistää useita eri optisia mittaustekniikoita samaan laitteeseen, jolloin ongelmalliset väärennökset voidaan varmuudella paljastaa.

- Jotta se onnistuisi, Kanyathare kehitti uudentyyppisiä analysointimenetelmiä mittaustulosten hyödyntämistä varten. Analysointimenetelmät perustuvat valo-opin kohtalaisen vaikeisiin teoreettisiin malleihin, jotka soveltavat korkeampaa matematiikkaa. Tutkimustulokset osoittavat, että kehitysmaiden viranomaiset voivat hyödyntää suhteellisen halpoja kannettavia mittalaitteita, joita on helppo opetella käyttämään.

Kanyatharen fysiikan alaan kuuluva väitöskirja Development of optical measurement techniques and data analysis methods for screening of adulterated diesel oils tarkastetaan luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa Joensuun kampuksella 15. lokakuuta.