Kuva: Estonian pelastusrengas päätyy näyttelyyn - renkaan löysivät Metsähallituksen työntekijät

Merikeskus Vellamossa Kotkassa toimivan Suomen merimuseon päänäyttelyyn on saatu matkustajalaiva M/S Estonian pelastusrengas, joka löytyi Tammisaaren ulkosaaristosta Jussarön eteläpuolelta lokakuussa 2017.

Renkaan löysivät rantojen kurtturuusupensaita kitkemässä olleet Metsähallituksen työntekijät, Merikeskus Vellamo tiedottaa.

- Pelastusrengas on todennäköisesti uponnut aluksen mukana 80 metrin syvyyteen, jossa paine on puristanut sen kasaan. Myöhemmin se on irronnut kiinnityksestään ja ajautunut rantaan, tiedotteessa kerrotaan.

M/S Estonia upposi myrskyssä 28. syyskuuta 1994. Onnettomuudessa menehtyi 852 ihmistä.

Merikeskus Vellamossa toimivat Suomen merimuseo, Kymenlaakson museo, Tietokeskus Vellamo, Kotkan kulttuuri- ja tapahtumapalvelut, museokauppa Plootu ja ravintola Laakonki.