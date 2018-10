Kymmeniä asuntoja poistoon Polvijärvellä

Polvijärvellä puretaan tai myydään kuntoarvioiden perusteella kiinteistöt, joissa on yhteensä 37 kunnan vuokra-asuntoa. Hiljattain tehtyjen kuntotutkimusten raportin perusteella on todettu, että osa vuokra-asunnoista on niin huonokuntoisia, että ne on järkevää purkaa tai myydä.

Kiinteistöjä, joista toimenpidesuunnitelman mukaan luovuttaisiin, on Horsmanahossa (Horsmanrinne), Hukkalassa (Hukanpirtti), kirkonkylällä (Kanervatie), Kinahmossa (Kinahmola 1), Lahtolahdessa (Kiskonpirtti) ja Kuorevaarassa (Kuorevinkki 1 ja 2). Muita kunnan rakennuksia, jotka aiotaan purkaa, ovat muun muassa kaksi virastotaloa ja eläinlääkäritalo. Kunnanhallitus hyväksyi kiinteistöjen toimenpidesuunnitelman maanantaina. Aikataulu ja määrärahat toimenpiteisiin päätetään lähivuosien talousarvioissa.