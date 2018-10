Meteorologi erikoisraportista: Ei mullistavaa uutta - tämä laitos on Euroopan suurin hiilidioksidipäästöjen lähde

YK:n alaisuudessa toimiva kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC julkaisi eilen erikoisraportin Special Report on Global Warming of 1.5°C, Forecan meteorologi Kristian Roine kirjoittaa blogissaan.

- IPCC:n näkyvin työ on ollut perustamisestaan lähtien laajojen Assesment Report -julkaisujen kokoaminen. IPCC ei tutki itse mitään vaan ainoastaan kokoaa yhteen julkaistua tietoa. Viimeisin, viides Assesment Report julkaistiin 2014 ja seuraavaa odotellaan vuonna 2022. IPCC julkaisee välillä myös suppeampia erikoisraportteja, sellaisesta tässäkin on kyse.

Meteorologin mukaan raportista "ei mullistavaa uutta löydy".

Mainos alkaa

Mainos päättyy

- Esiteolliselta ajalta ilmasto on tämän hetken tiedon mukaan lämmennyt noin asteella, ja tähän mennessä ihmisten ilmakehään syytämät kasvihuonekaasut tulevat aiheuttamaan vielä vähintään puolen asteen lämpötilan nousun. Jatkossa lämpötilan nousu riippuu siitä, onnistutaanko kasvihuonepäästöjä vähentämään ja millä aikataululla. Lämpötila näyttäisi nousevan nykymenolla pari astetta esiteollista aikaa korkeammalle ennen kuin tulevaisuudessa tehtävät päästöleikkaukset alkavat purra, ja tämäkin skenaario on hyvin optimistinen.

Vuosikymmenten keskilämpötiloista puhuttaessa yksittäinen aste on valtava muutos, Roine korostaa.

- Viime jääkaudella keskilämpötila oli vain 4-6 astetta alempi kuin esiteollisena kautena. Silloin Suomen peitti tukeva jääpeite kesät talvet. Toinen ongelma on hiilidioksidi, sen kierto ilmakehässä on tavattoman hidasta. Nyt ilmakehään pölläytetty hiilidioksidi pysyy siellä vuosikymmeniä, jopa pahimmillaan muutaman sata vuotta. Vaikka kaikki päästöt lopetettaisiin, ei hiilidioksidin määrä ilmakehässä tule välittömästi laskemaan.

Blogin mukaan Bełchatówin ruskohiilikaivos ja -voimala Puolassa on Euroopan suurin hiilidioksidipäästöjen lähde.

- Ainoa realistinen mahdollisuus pitää ilmaston lämpeneminen puolentoista asteen suuruisena lienee ilmastonmuokkaus. Hiilidioksidin poisto tai varastointi ilmakehästä on mahdollista, ja sen varaan on jo laskettu paljon huolimatta siitä, että menetelmät ovat kalliita ja energiaintensiivisiä. Sen sijaan suhtautuminen ilmakehän viilentämiseen auringon säteilyä avaruuteen heijastamalla on varauksellista. Asiassa nähdään lähinnä riskejä ja suoranaisia vaaroja. Ehkäpä tätäkin on vielä tulevaisuudessa pakko muuttaa.

Kirjoitus ja kuvat löytyvät täältä.