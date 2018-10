Yön uutiskooste: Käräjillä äänessä Aarnion ja ex-poliisiylijohtaja Paateron puolustukset, tänään vietetään Aleksis Kiven päivää

Virkarikosoikeudenkäynnin aiheena on Helsingin poliisin tietolähdetoiminnan järjestäminen ja valvonta. Aarnion johtama huumepoliisi tyhjensi lähteet rekisteristä viime vuosikymmenen loppupuolella, eikä yksikössä merkattu lähteitä rekisteriin vuosiin.

Puolustukset kiistävät virkamiesten syyllistymisen rikoksiin ja ovat vedonneet muun muassa epäselvään sääntelyyn.

EU-maat sopivat uusien autojen päästörajoista, Suomi toivoi kunnianhimoisempaa linjausta

EU-maat pääsivät myöhään tiistai-iltana sopuun uusien autojen päästörajoista. Uusille henkilö- ja pakettiautoille sovittu hiilidioksidipäästöjen vähennystavoite on 15 prosenttia vuodelle 2025. Vuoteen 2030 mennessä vastaava tavoite henkilöautoille on 35 prosenttia ja pakettiautoille 30 prosenttia. Vertailuvuotena on vuosi 2021.

Kyseessä on vasta jäsenmaiden kanta, ja neuvottelut asiasta jatkuvat seuraavaksi Euroopan parlamentin ja komission kanssa.

Suomi tavoitteli selvästi tiukempia päästörajoja. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) luonnehti neuvottelutulosta pettymykseksi. Hän pitää kuitenkin tärkeänä, että jäsenmaiden kesken saatiin aikaan ratkaisu, joka edellyttää välittömiä toimia autonvalmistajilta.

Ministeri Saarikko: Alkoholin etämyyntiä koskevan lain valmistelu jatkuu, komission lausunto huomioidaan

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon (kesk.) mukaan alkoholin etämyyntiä koskevan lain valmistelu jatkuu ja Euroopan komission lausunto otetaan valmistelussa huomioon.

Komissio on ottanut Suomen pyynnöstä kantaa lakiesitykseen, jonka mukaan kaikkien etämyytyjen alkoholijuomien maahantuonti kiellettäisiin. Komissio pitää maahantuontikieltoa unionin perustamissopimuksen vastaisena. Komissio pyytää Suomea harkitsemaan, voitaisiinko alkoholijuomien etämyynti sallia siten, että tuotteet luovutettaisiin hyväksytyistä luovutuspaikoista.

Japanissa työmatkalla oleva Saarikko ei ota kantaa siihen, miten komission lausunto vaikuttaa lakiesityksen etenemiseen.

Erilliset datajärjestelmät jarruttavat maatalouden digitalisoitumista

Maatalouden datavirtojen hyödyntämiseen on luotu kattava digitaalinen ratkaisu, jonka tavoitteena on yhdistää erilliset järjestelmät keskustelemaan keskenään. Erilliset järjestelmät hidastavat maatalouden digitalisoitumista.

Pääosin valtio-omisteinen Cinian lupaa, että yhtiön kehittämä järjestelmä mahdollistaa yksittäisille viljelijöille ja maatalouden organisaatioille alan runsaiden datavirtojen hyödyntämisen ilman järjestelmäkohtaisia rajoituksia.

Tällä hetkellä suomalaiset viljelijät käyttävät pariakymmentä digitaalista järjestelmää, jotka eivät ole teknisesti yhteensopivia.

Google on jättänyt valituksen EU-komission määräämistä miljardisakoista

Ohjelmistojätti Google on jättänyt valituksen Euroopan komission sille määräämistä ennätyssakoista. Komissio asetti heinäkuussa Googlelle 4,3 miljardin euron sakot määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä. Googlen tiedottaja vahvistaa, että yhtiö on valittanut asiasta EU:n yleiseen tuomioistuimeen.

Komission mukaan Google on antanut puhelinvalmistajien käyttää omistamaansa Android-ohjelmistoa ilmaiseksi, mutta samalla se on edellyttänyt omien palveluidensa asentamista puhelimiin. Komission mukaan Google on näin käyttänyt Androidia välineenä sementoidakseen asemaansa hallitsevana hakukoneena.

Google ilmoitti jo tuolloin aikovansa valittaa ratkaisusta. (Lähde: AFP)

Ivanka Trump tyrmää spekulaatiot YK-lähettilään paikasta - Presidentti: Ivanka olisi "dynamiittia"

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tytär Ivanka Trump tyrmää spekulaatiot siitä, että hänen isänsä nimittäisi hänet YK-lähettilääksi tehtävästä eronneen Nikki Haleyn tilalle.

Presidentti Trump kehui aiemmin tytärtään, mutta sanoi, että häntä syytettäisiin sukulaisten suosimisesta, jos hän nimittäisi tyttärensä tehtävään. Hän jatkoi että Ivanka olisi dynamiittia, ja sillä ei ole mitään tekemistä neopotismin kanssa.

Ivanka Trump työskentelee Valkoisessa talossa Trumpin palkattomana neuvonantajana.

Trump ilmoitti yllättäen tiistaina Yhdysvaltain YK-lähettilään Nikki Haleyn eroamisesta. Haley ei avannut tarkemmin lähtönsä syitä.

Trumpin mukaan Haleyn seuraajaehdokkaita on useita. (Lähde: AFP)

Yhdysvalloissa varaudutaan hurrikaani Michaelin tuloon

Yhdysvalloissa on ryhdytty varautumaan uuden hurrikaanin iskuun. Kansallinen hurrikaanikeskus on nostanut Floridaa lähestyvän hurrikaani Michaelin luokittelua kategorian kolme myrskyksi. Michaelin odotetaan saapuvan Floridan rannikolle keskiviikkona illalla Suomen aikaa.

Hurrikaanikeskuksen mukaan Michael tuonee mukanaan rajuja tuulia ja sateita, jotka voivat aiheuttaa tulvia.

Viime kuussa hurrikaani Florence murjoi pahoin Yhdysvaltain itärannikon osavaltioita. Hirmumyrskyssä kuoli yli 30 ihmistä.

Kadonneen sauditoimittajan morsian pyytää Trumpilta apua katoamismysteerin selvittämiseen

Kadonneen sauditoimittajan morsian on pyytänyt mielipidekirjoituksessa Yhdysvaltain presidentiltä Donald Trumpilta apua katoamistapauksen selvittämiseen.

Toimittaja Jamal Khashoggin turkkilainen morsian Hatice Cengiz vetoaa Washington Postissa julkaistussa mielipidekirjoituksessaan Trumpiin ja hänen puolisoonsa Melania Trumpiin, jotta he auttaisivat saamaan lisävalaistusta toimittajan katoamiseen.

Kriittisesti Saudi-Arabian hallinnosta kirjoittanut Khashoggi katosi Turkissa Istanbulissa sen jälkeen, kun oli mennyt käymään Saudi-Arabian konsulaatissa. Hänen tarkoituksensa oli hakea virallisia asiakirjoja avioliittoa varten.

Turkin viranomaiset epäilevät, että Khashoggi murhattiin konsulaatissa. Saudi-Arabia on kiistänyt väitteet.

Aleksis Kiven päivää vietetään suomalaisen kirjallisuuden kunniaksi

Tänään nostetaan liput salkoon Aleksis Kiven syntymäpäivän ja suomalaisen kirjallisuuden kunniaksi. Kiveä kutsutaan ansioistaan suomalaisen kirjallisuuden isäksi.

Kirjailijan näytelmä Nummisuutarit sai vuonna 1865 valtionpalkinnon. Kiven tunnetuin teos on Seitsemän veljestä vuodelta 1870.

Kivi, oikealta nimeltään Alexis Stenvall, kuoli vain 38-vuotiaana. Hänen persoonansa on pitkälti pysynyt mysteerinä, eikä hänestä tiettävästi ole valokuvia tai elinaikana maalattua muotokuvaa.