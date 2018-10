Helsingin ulkomaalaispoliisi hätkäytti kuvilla tämän päivän seitsemästä veljeksestä – poliisi vastaa, etteivät kuvat ole etnistä profilointia

Vironvenäläinen duunari, luonteeltaan äkkipikainen ja viinaan menevä – nykypäivän Juhani Aleksis Kiven Seitsemän veljestä -kirjaa mukaillen.

Helsingin poliisin ja Helsingin kaupungin Helsinkiin kadonneet -seminaarista nettiin vuodetut kuvat aiheuttivat kohua sosiaalisessa mediassa keskiviikkona.

Timo, somali, jolla on kolme vaimoa ja lapsia kaikkien kolmen kanssa. Simeoni, kiinalainen kokki, hengellisen herätyksen kokenut saarnamies ja tuurijuoppo. Ja lopulta Aino, hijabiin puetulla naisella kuvitettuna, yhteiskunnan ulkopuolella elävä, uskonnon velvoittama kielitaidoton nainen.

Kuvat ovat osa luentoa, jonka piti komisario Heli Aaltonen, joka johtaa Helsingin ulkomaalaispoliisin valvonta- ja tutkintaryhmää.

STT kysyi Aaltoselta, mistä kuvissa oikein on kysymys. Aaltonen vastasi, että nettiin levinneet kuvat on irrotettu asiayhteydestä.

– Aleksis Kiven päivänä lähdin ajatuksesta, että puhutaan Seitsemästä veljestä -kirjasta. Jos se kirjoitettaisiin uudelleen tänä päivänä, nämä seitsemän veljestä saattaisivat olla maahanmuuttajataustaisia, niin paljon yhteiskunta on muuttunut, Aaltonen sanoo.

Kuvat olivat Aaltosen mukaan vain osa luentoa, jossa Aaltonen puhui ulkomaalaisvalvonnasta poliisin näkökulmasta. Kuvia ei missään tapauksessa tarkoitettu karikatyyreiksi eri etnisyyksiä edustavista ihmisistä.

– Toin luennossani esille, että nämä kuvat ovat satunnaisesti valittuja. Niillä kuvitettiin sitä, minkä maalainen esimerkkiin keksitty henkilö oli, mutta ei profiloida ihmisiä. Ennemmin halusin tuoda esille tapauksia, joita työssämme voimme kohdata.

Aaltonen sanoo painottaneensa useasti luentonsa aikana, että poliisi ei suorita etnistä profilointia, että se on ehdottomasti kiellettyä ja asiaan kiinnitetään poliisin työssä äärimmäisen paljon huomiota.

– Esimerkiksi se vironvenäläinen raksatyömies. Me olemme kiinnostuneita hänestä siksi, että moni työnantaja ajattelee, että henkilö on virolainen ja EU-kansalainen ja kyllä se saa täällä työtä tehdä. Mutta koska hän on vironvenäläinen, se tarkoittaa, että hänellä on Virossa oleskelulupa ja muukalaispassi, eli hän ei ole Viron kansalainen vaan muukalainen siellä. Kuvien avulla avasin eri keissejä (tapauksia), ja minkä takia ne ovat tärkeitä meille.

Aino taas kuvaa Aaltosen mukaan naisia, joihin viranomaiset harvemmin törmäävät. Ainon ongelma voi olla esimerkiksi niin sanottu kunniaväkivalta.

– Kuvan hijab ei tarkoita, että Aino olisi muslimi, Aaltonen sanoo.

Aaltosen mukaan kuvien ei koskaan ollut tarkoitus levitä yleisölle. Seminaari ja sen materiaali olivat vain kutsuvieraille.

Hän sanoo, että hän sai heti luennon jälkeen palautetta läsnäolijoilta, jotka hänen sanojensa mukaan olivat pahoittaneet mielensä.

– Ymmärsin heidän kantansa täysin, ja ymmärsin miksi he julkaisivat kuvat netissä.

Aaltonen myöntää, että kuvat voivat näyttää ikäviltä ja epäkorrekteilta mutta sanoo sen johtuvan vain siitä, että ne on irrotettu asiayhteydestään.

– Näin pääsi käymään, ja nyt vastaan siitä. Seison sanojeni takana. En missään tapauksessa halua halventaa ketään, en missään nimessä tee etnistä profilointia. Kaikki ovat tasa-arvoisia kansalaisuudesta, ulkonäöstä ja sukupuolesta riippumatta.