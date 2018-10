Yön uutiskooste: Hurrikaani aiheuttaa tuhoa Floridassa, suomalaistyttöjen mielestä tyttöjen oikeudet toteutuvat Suomessa hyvin

Kymmenien poikien hyväksikäytöstä epäilty jälleen käräjille

Kymmenien poikien hyväksikäytöstä Helsingissä syytetyn miehen uusimpia rikosepäilyjä aletaan puida käräjillä tänään.

Mies on tuomittu aiemmin jo ainakin kolme kertaa yhteensä kymmenistä lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Miehen ensimmäinen tuomio on vuodelta 1996. Ainakin kaksi kertaa nimeään vaihtanut mies on syyllistynyt uusiin rikoksiin aina pian vapautumisensa jälkeen.

Oikeutta käydään luultavasti suljetuin ovin uhrien suojelemiseksi.

Suomessa ei tällä hetkellä voida pakottaa hoitoon lasten hyväksikäyttäjiä, jos he eivät itse hoitoa halua.



Tytöt katsovat oikeuksiensa toteutuvan Suomessa hyvin, tutkimus kertoo

Suomalaistyttöjen mielestä tyttöjen oikeudet toteutuvat Suomessa hyvin, kertoo lastenoikeusjärjestö Planin kyselytutkimus. Tyttöjen tilanne maailmalla kuitenkin huolettaa, ja yli 90 prosenttia tytöistä katsoo, että Suomen tulee tukea tyttöjen oikeuksia kansainvälisesti.

Vaikka vastaajien mielestä tyttöjen oikeudet toteutuvat Suomessa hyvin, parannettavaa löytyy. Kehityskohteiksi tytöt nimeävät esimerkiksi palkkatasa-arvon ja tyttöjen arvostuksen.

Kyselyyn haastateltiin elokuussa yli viittäsataa Manner-Suomessa asuvaa 15–19-vuotiasta tyttöä ja nuorta naista.



Kolme ihmistä kuollut maanjäristyksessä Jaavalla

Ainakin kolme ihmistä on kuollut maanjäristyksessä Indonesian Jaavalla.

Varhain torstaina sattunut järistys oli voimakkuudeltaan kuusi ja sen keskus oli 40 kilometriä itään Jaavalta. Viranomaisten vahvistamat kuolemantapaukset sattuivat Sumenepissa Itä-Jaavalla, jossa rakennukset sortuivat uhrien päälle.

Järistys tuntui myös Balin lomasaarella, jossa ihmiset pakenivat rakennusten sisältä.

Viime kuussa yli 2 000 ihmistä kuoli maanjäristyksessä ja sen aiheuttamassa tsunamissa Indonesian Sulawesin saarella. (Lähde: AFP)



Hurrikaani Michael murjoo Floridaa, ensimmäinen kuolemantapaus vahvistettu

Yhdysvalloissa hurrikaani Michael on aiheuttanut valtavaa tuhoa pitkin Floridan rannikkoa. Se on hajottanut taloja, nostattanut tulvia ja kaatanut puita ja sähkölinjoja Meksikonlahden puoleisella rannikolla. Viranomaiset ovat kertoneet yhden ihmisen kuolleen Tallahasseen kaupungin länsipuolella.

Esimerkiksi Mexico Beachilta välitetyssä kuvamateriaalissa näkyy, kuinka vesi tulvii taloihin ja tuuli on repinyt osaa rakennuksista perustuksia myöten. Tiet ovat täynnä myrskyn mukaansa tempaamaa rojua.

Hurrikaanin tuulet ovat puhaltaneet paikoin 250 kilometriä tunnissa.

Floridassa odotetaan jännittyneenä, minkälaista tuhoa hurrikaani saa aikaan kulkiessaan metsäisten sisämaan alueiden yli. Osavaltiossa yli 380 000 ihmistä on ilman sähköä.

Michaelin luokitusta laskettiin keskiviikkona ensin kolmos- ja myöhemmin kakkosluokan hurrikaaniksi, mutta sitä pidetään yhä hyvin voimakkaana. (Lähde: AFP)



Yhdysvallat uhkaa lopettaa jälleenrakennusavun, jos iranilaiset joukot eivät vetäydy Syyriasta

Yhdysvallat kieltäytyy kaikesta ylimääräisestä jälleenrakennusavusta sodan repimään Syyriaan niin kauan kuin iranilaiset joukot ovat maassa, Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo sanoo.

Pompeon mukaan Yhdysvallat ei anna apua dollariakaan, jos Syyria ei varmista joukkojen täydellistä vetäytymistä.

Yhdysvalloilla on Syyriassa parituhatta sotilasta lähinnä kouluttamassa kapinallisia, jotka taistelevat äärijärjestö Isisiä vastaan. Pompeo sanoi, että Isisin vastainen taistelu on yhä tärkeysjärjestyksessä korkealla, mutta hän listasi myös iranilaisten joukkojen vetäytymisen kärkipäähän.

Iran ja Venäjä ovat Syyrian hallituksen päätukijoita sen taistelussa kapinallisia ja Isisiä vastaan. (Lähde: AFP)



Turkin viranomaiset vuotivat julkisuuteen Saudi-Arabian "kuolemanpartion" nimet

Turkin viranomaiset ovat vuotaneet julkisuuteen niiden 15 saudiarabialaisen nimet, joiden viranomaiset tiettävästi epäilevät liittyvän sauditoimittaja Jamal Khashoggin katoamiseen.

Mediassa "kuolemanpartioksi" kutsutun ryhmän jäsenten nimet ja kuvat julkaistiin New York Timesin mukaan lähellä Turkin hallitusta olevassa Sabah-lehdessä.

Kaikki miehet ovat Sabahin lähteiden mukaan Saudi-Arabian hallinnon palkkalistoilla. Yksi listan miehistä on Saudi-Arabian sisäisen turvallisuuden viraston ruumiinavausasiantuntija, yksi taas maan ilmavoimien luutnantti.

Turkin viranomaiset epäilevät, että Khashoggi murhattiin ja paloiteltiin hänen käydessään Saudi-Arabian konsulaatissa Istanbulissa viime viikolla.



Aasian pörssit laskussa Wall Streetillä nähdyn kurssipudotuksen jälkeen

Aasiassa pörssipäivä on alkanut rajulla laskulla. Yhdysvalloissa Wall Streetillä kurssit laskivat eilen reippaasti, kun sijoittajat hermoilivat korkojen noususta.

Hongkongissa pörssi avautui yli kolmen prosentin luisuun, ja hieman aiemmin Tokion pörssi avasi parin prosentin laskussa.

Tokiossa Nikkei-indeksi oli 1,9 prosenttia miinuksella. Paikallisen analyytikon mukaan osakemarkkinoilla pyritään nyt välttämään riskejä Wall Streetillä nähdyn pudotuksen jälkeen.

Pörssikurssit ovat olleet paineissa siitä lähtien, kun Yhdysvaltojen kymmenen vuoden velkakirjojen korot viime viikolla nousivat yli kolmen prosentin. Kurssilasku on ollut viime päivät kovinta sitten helmikuun. (Lähde: AFP)



Aston Villa pestasi Chelsea-legenda John Terryn apuvalmentajakseen

Entinen Chelsean ja Englannin jalkapallomaajoukkueen kapteeni John Terry aloittaa valmennusuransa Englannin Mestaruussarjassa pelaavan Aston Villan apuvalmentajana.

Samalla seura ilmoitti palkanneensa uudeksi päävalmentajakseen Dean Smithin, joka siirtyy birminghamilaisseuraan toisesta Mestaruussarjan seurasta Brentfordista. Smith korvaa tehtävässä Steve Brucen, joka sai potkut viime viikolla.

Keskuspuolustaja Terry, 37, pelasi valtaosan komeasta urastaan Chelseassa, jossa hän saavutti viisi Valioliigan mestaruutta, viisi Englannin cupin voittoa sekä Mestarien liigan ja Eurooppa-liigan voitot. Englannin maajoukkueessa hän pelasi 78 ottelua.

Aston Villa on Mestaruussarjassa sijalla 15. (Lähde: AFP)