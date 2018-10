Piispa Teemu Laajasalon yhtiön kirjanpidon epäselvyydet johtivat rikosepäilyyn

Epäselvyydet Helsingin hiippakunnan piispan Teemu Laajasalon yhtiön kirjanpidossa ovat johtaneet rikosepäilyyn ja siirtyneet syyteharkintaan, tiedottaa Helsingin poliisi. Poliisi ei tässä vaiheessa ota kantaa teon tahallisuuteen tai rikosnimikkeisiin. Poliisi selvitti myös Laajasalon rahankäyttöä seurakuntayhtymässä. Asiasta ei kuitenkaan edes käynnistetty esitutkintaa.

– Poliisin tietojen mukaan henkilö ei ole kahden virkamatkansa osalta noudattanut seurakuntayhtymän matkustussääntöä, mutta poliisin tekemän kokonaisarvion perusteella asia ei täytä rikoksen tunnusmerkistöä, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jenni Lehtilä Helsingin poliisin tiedotteessa.

Yhtiötä koskevassa rikosepäilyssä on kyse siitä, että yhtiön tilinpäätökset kolmelta eri tilikaudelta on tehty poliisin mukaan aikanaan puutteellisella aineistolla. Kirjanpitoon epäillään lisätyn puuttuvia tositteita loppuvuonna 2017, minkä jälkeen nämä tilinpäätökset on laadittu uudelleen.

– Poliisi ei erittele tarkemmin asian yksityiskohtia. Nämä selviävät aikanaan julkiseksi tulevista asiakirjoista. Emme myöskään ota kantaa teon tahallisuuteen tai tuottamuksellisuuteen, Lehtilä toteaa tiedotteessa.

Asia siirtyy kirjanpitoon liittyvän rikosepäilyn osalta syyteharkintaan lokakuun aikana.

Rahankäyttö nousi julkisuuteen alkuvuonna

Piispan luottokortin käyttö ja matkalaskut nousivat julkisuuteen, kun Helsingin hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja Johanna Korhonen selvitti hänen rahankäyttöään alkuvuonna. Korhonen teki selvityksensä perusteella Laajasalolle noin 40-kohtaisen kysymyslistan luottokorttilaskuista, puuttuvista kuiteista sekä Laajasalon sivutoimisesta yritystoiminnasta.

Hän moitti Laajasaloa muun muassa kirkkotyönantajan luottokortin holtittomasta käytöstä, kun Laajasalo toimi Kallion kirkkoherrana ja Helsingin seurakuntayhtymän johtajana. Korhosen selvityksen mukaan Laajasalo myös yöpyi Savonlinnassa työnantajan piikkiin "Kuninkaan sviitissä" ja syytti piispaa siitä, että tämä ei ollut toimittanut kaikista maksutapahtumista kuitteja.

Laajasalo kiisti käyttäneensä luottokorttia yksityisiin menoihinsa. Puuttuvat kuitit hän laittoi huolimattomuuden piikkiin ja lupasi olla jatkossa tarkempi.

Laajasalo maksoi kalliin majoituksen takaisin

Poliisin lisäksi asiaa selvitti seurakuntayhtymä. Keväällä erityistarkastuksessa arvioitiin Helsingin seurakuntien johdon 50 työntekijän vuoden 2017 luottokortinkäyttöä ja matkalaskuja. Laajasalon tietoja käytiin hänen pyynnöstään läpi vuosilta 2013–2017.

Erityistarkastuksen seurauksena Laajasalo maksoi Helsingin seurakuntayhtymälle liki 1 000 euroa liian korkeista majoituskustannuksista ja virheellisestä päivärahasta.

Seurakuntayhtymä täsmensi tarkastuksen jälkeen ohjeitaan "kohtuullisen vieraanvaraisuuden" ja lahjojen osalta sekä luottokortti- ja matkalaskujen käsittelyn osalta.