Joensuun kaupunginteatterin tekniikka tarvitsee parannuksia - ensimmäiseksi uusi valopöytä ja kuuloavustus

Joensuun kaupunginteatteriin aiotaan hankkia uusi esitysvalaistuksen ohjausjärjestelmä ja teatterisaliin kuulonavustusjärjestelmä. Teatterin tekniikka on monelta osin vanhentunutta ja käyttöikänsä lopussa.

Tekniikkaa on uusittu kaupungintalon peruskorjauksen yhteydessä 1990-luvun lopulla ja viimeksi osin kymmenkunta vuotta sitten.

Kaupunki ja Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry. ovat selvittäneet teatterin teknisiä parannustarpeita ja niiden kiireellisyysjärjestystä.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Kiireellisimmin uudistettavaksi on arvioitu esitysvalaistuksen ohjaus, joka on suurella näyttämöllä niin vanhentunut, että pienen näyttämön valopöytä on otettu suurelle näyttämölle varajärjestelmäksi. Pienellä näyttämöllä turvauduttu väliaikaisratkaisuihin.

Kuulonavustusjärjestelmä on suurella näyttämöllä vain permannolla, eikä sitä pienellä näyttämöllä ole lainkaan.

Kiireellisimpien tarpeiden kustannusarvio on vajaat 60 000 euroa. Kaupunginhallitus käsittelee hankintoja ensi maanantaina.

Tarpeellisten korjausten ja parannusten kokonaiskustannusarvio on reilut miljoona euroa. Nyt päätettävien hankintojen lisäksi muilta osin teatteritekniikan uusiminen käsitellään erikseen.