Yön uutiskooste: Rikotaanko tänään lokakuun kaikkien aikojan lämpöennätys? - Leslie lähestyy Portugalia

Asianajaja Markku Fredman on huolissaan korkeimman oikeuden linjasta tuomion purkua koskeviin hakemuksiin. Fredmanin mukaan KKO:n linjaus tuomion purkamisesta tekee purkuhakemukset käytännössä mahdottomiksi.

Oikeusavun saamiseksi jo hakemuksen liitteenä täytyisi olla selvitys, jonka perusteella hakemus on uskottava. Lisäksi tuomiovirhekantelua tai purkuhakemusta ei voi tehdä ilman lakimiestä.

Oikeusmurhia väitöskirjassaan käsitelleen Fredmanin mukaan linjaus on käytännössä estänyt purkuhakemusten jättämisen.

STT ei tavoittanut perjantaina korkeimmasta oikeudesta ketään kommentoimaan asiaa.

Kelan mukaan lasten ja nuorten vaativa lääkinnällinen kuntoutus ei keskeydy kilpailutuksen takia

Yhdenkään vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta saavan lapsen tai nuoren kuntoutus ei keskeydy kilpailutuksen takia, vakuutetaan Kelasta.

Kela tiedotti maanantaina aloittavansa välittömästi lasten ja nuorten fysioterapiaan ja toimintaterapiaan liittyvän täydentävän hankinnan valmistelun. Täydennyskilpailu on Kelan tiedotteen mukaan määrä avata joulukuun aikana.

Ilmoitus on herättänyt huolta siitä, että moni lapsi ja nuori saattaa jäädä vuodenvaihteessa vaille tarvitsemaansa kuntoutusta.

Peikonlehti pitää pintansa vihersisustuksessa - trendikäs hankkii myös sitruspuun

Hyötykasveista ja kukkivista kasveista odotetaan seuraavaa trendiä vihersisustamisessa. Esimerkiksi sitruspuut ovat yleistyneet suomalaisissa kodeissa.

Perinteisistä huonekasveista halutuimpia on edelleen peikonlehti – erityisesti kirjavalehtisenä ja jättikokoisena versiona, kerrotaan Huonekasviseurasta.

Vihersisustaminen on kasvattanut suosiotaan Suomessa jo muutaman vuoden ajan. Huonekasvit-nimisessä Facebook-ryhmässä on yli 30 000 jäsentä. Sen pohjalta on syntynyt myös rekisteröity yhdistys Huonekasviseura.

Rikotaanko tänään lokakuun kaikkien aikojan lämpöennätys? Osassa maata voi olla jopa 19 astetta lämmintä

Suomessa nautitaan tänään vuoden aikaan nähden lämpimästä säästä. Ilmatieteen laitoksen mukaan Suomessa hallitsee lämmin ja kostea lounainen ilmavirtaus. Sää on Lapissa pilvistä ja sumuista, mutta etelämpänä on sunnuntaina aurinkoisempaa ja vuodenaikaan nähden hyvin lämmintä.

Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylimmät lämpötilat vaihtelevat 14–19 lämpöasteen välillä. Maan pohjoisosassa lämpötilat ovat enimmäkseen 6–12 astetta. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa päivän ylin lämpötila on 14–19 astetta.

Kaikkien aikojen lokakuinen lämpöennätys on 19,4 astetta.

Savon Sanomat: Huumeita levitetään nyt "kauppa-autojen" avulla

Huumeita levittämään on syntynyt uusi ryhmä, jota poliisi kutsuu kauppa-autopojiksi, kertoo Savon Sanomat. Osa huumeita myyvistä nuorista miehistä ottaa autoonsa lastin huumeita, markkinoi sitä ennakkoon netissä ja käy autolla myymässä aineet kierroksella eri kaupungeissa.

Rikoskomisario Juha Korhonen Itä-Suomen huumepoliisista kertoo, että heillä on tutkinnassa muun muassa kauppa-autopojat, jotka lähtivät Lahdesta, lastasivat tavarat autoon ja ajoivat kierrokselle maakuntakaupunkeihin kuten Kuopioon. Korhosen mukaan markkinointi tapahtui verkossa, jossa epäillyt tekijät pyysivät ennakkotilauksia, jotta osaavat ottaa haluttuja aineita mukaan.

Leslie lähestyy Portugalia - kalastajat ja surffarit komennettu takaisin maihin

Portugalissa ja Espanjassa odotetaan Leslie-myrskyn rantautumista. Sen odotetaan iskevän Portugalin rannikolle yön aikana.

Esimerkiksi pääkaupunki Lissabonin eteläpuolella olevilla rannoilla merenkäynti on kovaa, ja surffaajia ja kalastajia on kehotettu palaamaan maihin. Rannikkoalueilla asuvia on neuvottu pysymään sisätiloissa. Myrskyn tuulten ennustetaan kohoavan noin 33 metriin sekunnissa. Viranomaiset julistivat osaan maata korkeimman luokan hätätilan.

Yhdysvaltain kansallinen hurrikaanikeskus ei enää luokittele Leslietä hurrikaaniksi. (Lähde: AFP)

CNN: Asiantuntijat epäilevät väitteitä sauditoimittajan kuoleman nauhoittamisesta älykellolla

Asiantuntijat suhtautuvat epäilevästi turkkilaislehden väitteisiin, joiden mukaan kadonnut sauditoimittaja on saattanut nauhoittaa älykellolla kuolemansa. Asiasta kertoo uutiskanava CNN.

Turkkilainen Sabah-lehti kertoi eilen, että toimittaja Jamal Khashoggi laittoi älykellonsa äänitystoiminnon päälle mennessään Istanbulissa Saudi-Arabian konsulaattiin lokakuun 2. päivänä. Saudi-Arabian hallinnosta kriittisesti kirjoittanut Khashoggi meni konsulaattiin hoitamaan tuleviin häihinsä liittyviä asioita, eikä häntä ole nähty sen koommin.

CNN:n tiedusteluun perehtynyt asiantuntija sanoi kanavan haastattelussa uskovansa, että konsulaatin sisältä mahdollisesti saadut ääninauhat ovat peräisin turkkilaisten sinne asentamista laitteista.

WP: Trump harkitsee uusia toimia, joilla siirtolaislapset voisi erottaa vanhemmistaan

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo harkitsevansa uutta menettelytapaa, jonka seurauksena siirtolaislapsia saatettaisiin jälleen erottaa vanhemmistaan Yhdysvaltain ja Meksikon rajalla. Asiasta kertoo Washington Post.

Trumpin hallinto erotti touko–kesäkuussa Yhdysvaltojen ja Meksikon rajalla tuhansia lapsia vanhemmistaan. Käytännöstä luovuttiin kovan kohun saattelemana.

Trump sanoi uskovansa, että kesällä voimassa ollut erottamiskäytäntö toimi tehokkaana pelotteena laittomia rajanylityksiä vastaan.

Washington Postin tietojen mukaan Trumpin hallinto ei ole palaamassa tismalleen samaan toimintamalliin, mikä oli käytössä keväällä.

Saksassa jännitetään Baijerin osavaltiovaaleja

Saksan eteläisessä Baijerin osavaltiossa pidetään tänään poikkeuksellisen kiinnostavat vaalit. Baijeria vuosikymmeniä hallinneen kristillissosiaalisen unionin CSU:n odotetaan kärsivän historiallisen tappion. Mielipidekyselyiden perusteella CSU saa äänistä noin kolmanneksen.

Baijerin toiseksi suurimmaksi puolueeksi on nousemassa vihreät vajaan 20 prosentin kannatuksella. Maahanmuuttovastainen Vaihtoehto Saksalle (AfD) puolestaan on pääsemässä ensimmäistä kertaa osavaltion parlamenttiin reilun 10 prosentin kannatuksella.

Kyselyihin liittyy epävarmuutta, sillä suuri osa baijerilaisista ei ollut muutama päivä ennen äänestystä vielä päättänyt kantaansa.

Triathlonisti Kaisa Sali sijoittui seitsemänneksi Havaijin Ironman-kisassa

Triathlonisti Kaisa Sali on sijoittunut seitsemänneksi Havaijin Ironman-kisassa. Salin kokonaisaika oli 8.54.28.

Naisten kisan voitti neljännen kerran peräkkäin Sveitsin Daniela Ryf ajalla 8.26.18.

Kaisa Sali on sijoittunut kisassa kahtena edellisenä vuonna viidenneksi.

Sebastian Aho ratkaisi jatkoaikamaalilla Carolinalle voiton Minnesotasta

Jääkiekon NHL:ssä Sebastian Ahon jatkoaikamaali toi Carolinalle 5–4-voiton Minnesotasta. Aho teki ottelussa yhteensä kaksi maalia ja sai kaksi syöttöpistettä.

Myös ottelun muut suomalaiset häärivät maalinteossa menestyksekkäästi. Minnesotan Mikael Granlund teki yhden maalin ja antoi yhden maaliin johtaneen syötön, ja hänen joukkuetoverinsa Mikko Koivu kirjautti syöttöpisteen. Carolinan Teuvo Teräväinen ansaitsi kaksi syöttöpistettä.