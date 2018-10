Saimaalla elää jo lähes 400 norppaa - ministerit kiittelevät norppa-alueen paikallisten toimijoiden työtä

Saimaannorpan kanta on kasvanut vakaasti vuodesta 2014, jolloin kannan kooksi arvioitiin noin kolmesataa norppaa. Metsähallituksen arvion mukaan norppien talvikanta on kasvanut taas viime vuodesta 10–20 yksilöllä ja on nyt kooltaan 380–400 norppaa. Asiasta tiedotti maa- ja metsätalousministeriö.