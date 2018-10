Yön uutiskooste: Washingtonissa julkaistiin 31 hyväksikäytöstä syytetyn papin nimet, Microsoftin perustaja on kuollut

HS-gallup: SDP edelleen suosituin, vihreiden kannatus murenee yhä

SDP jatkaa suosituimpana puolueena, kertoo Helsingin Sanomien gallup. SDP:tä äänestäisi nyt 22 prosenttia vastaajista, mikä on 0,6 prosenttiyksikköä enemmän kuin HS:n viime kuun kyselyssä.

Kokoomus on yhä selkeä kakkonen, sen kannatus on 19,6 prosenttia. Keskusta on 15,7 prosentin kannatuksellaan kolmossijalla.

Vihreiden pitkään jatkunut laskusuunta ei näytä pysähtymisen merkkejä. Nyt sen kannatus oli 12 prosenttia, kun se syyskuussa oli 12,9 prosenttia.

Kyselyn toteutti Kantar TNS ja siihen haastateltiin yli 2 300 ihmistä. Virhemarginaali on suurimpien puolueiden kohdalla noin kaksi prosenttiyksikköä suuntaansa.



Eduskunnassa keskustellaan työllisyyspolitiikasta ja irtisanomislaista

Eduskunnassa keskustellaan tänään hallituksen työllisyyspolitiikasta ja kiistellystä irtisanomislaista.

Lakihanke on raivostuttanut ay-liikkeen ja kirvoittanut vastatoimia. Hallitus kertoi viime viikolla antavansa työllisyyslinjauksistaan tiedonannon, joka johtaa hallituksen luottamuksen mittaamiseen.

Eilen julkistetussa tiedonannon tekstissä hallitus kertoo jatkavansa pienten yritysten irtisanomissuojaa keventävän esityksen valmistelua, jos se saa eduskunnalta asiassa luottamuksen huomenna pidettävässä äänestyksessä.



Helsinkiläisen ex-kuntapoliitikon rahanpesujuttua aletaan puida käräjillä

Helsingin käräjäoikeus alkaa tänään käsitellä vihreiden varavaltuutettuna Helsingissä toimineen Saido Mohamedin syytettä törkeästä rahanpesusta. Rahanpesuepäilyissä on poliisin aiemman kertoman mukaan kyse rikoksella hankituista 44 000 euron lapsilisistä.

Mohamedin sisar tuomittiin kaksi vuotta sitten käräjillä törkeästä petoksesta, koska hän ei ollut ilmoittanut Kelalle lapsien muutosta ulkomaille eikä lapsilisien maksamista katkaistu. Mohamed kertoi tuolloin oikeudessa nostaneensa sisarensa rahoja ja lähettäneensä niitä hänelle. Mohamed ei ole kommentoinut syytteitään STT:lle.



Stockmann myy Nevsky Centre -kauppakeskuksensa Pietarissa

Stockmann myy Venäjän Pietarissa sijaitsevan Nevsky Centre -kauppakeskuskiinteistönsä PPF Real Estate -yhtiölle 171 miljoonan euron kauppahinnalla, Stockmann kertoo tiedotteessa. Nevsky Centre -kiinteistön tasearvo tämän vuoden alussa oli 181 miljoonaa euroa. Kauppa sisältää Stockmannin kokonaan omistaman venäläisen tytäryhtiön, OOO Stockmann Nevsky Centren, joka omistaa 100 prosenttia Nevsky Centren kiinteistöstä.

Kaupan toteutuminen edellyttää Venäjän kilpailuviranomaisten hyväksyntää.

Stockmannin mukaan tavoitteena on kaupan saaminen päätökseen ja yhtiön omistuksen siirtyminen tämän vuoden loppuun mennessä.



Microsoftin perustaja Paul Allen on kuollut

Ohjelmistoalan yritysjätin Microsoftin perustaja Paul Allen on kuollut. 65-vuotias Paul Allen kuoli hänen perheensä mukaan syöpään.

Paul Allen perusti Microsoftin Bill Gatesin kanssa vuonna 1975.

Forbesin listauksen mukaan Allen on yksi maailman rikkaimmista ihmisistä. (Lähde: AFP)



Washingtonin arkkihiippakunta on julkaissut 31 hyväksikäytöstä syytetyn papin nimet

Yhdysvalloissa katolisen kirkon Washingtonin arkkihiippakunta on julkaissut niiden pappien nimet, joita on uskottavasti syytetty hyväksikäytöstä vuodesta 1948 lähtien.

Listalla on yhteensä 28 arkkihiippakunnan papin nimet. Listalla on lisäksi kolme pappia, jotka eivät olleet arkkihiippakunnasta, mutta työskentelivät arkkihiippakunnan kouluissa ja seurakunnissa.

Asiasta uutisoi Washington Post.

Papistolle osoitetussa kirjeessä sanotaan, että teko on välttämätön askel kohti täyttä läpinäkyvyyttä, vastuullisuutta ja paranemisprosessia.

Kirjeen mukaan arkkihiippakunnassa ei ole ollut lähes kahteen vuosikymmeneen tapauksia, joissa papit olisivat käyttäneet alaikäisiä hyväksi.

Kirjeessä ei sanota, milloin syytöksiä on viimeksi esitetty, kuinka paljon uhreja papeilla on ollut tai onko asiaa viety viranomaisille.



Seuraako Australia Yhdysvaltojen esimerkkiä? Maa harkitsee siirtävänsä lähetystönsä Tel Avivista Jerusalemiin

Australia harkitsee lähetystönsä siirtämistä Israelin Tel Avivista Jerusalemiin, kertoo Australian pääministeri Scott Morrison. Morrison sanoi lehdistötilaisuudessa suhtautuvansa avoimin mielin ehdotukseen, että Australia virallisesti tunnustaisi Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi. Hän kuitenkin lisäsi, että Australia on sitoutunut kahden valtion malliin.

Yhdysvallat siirsi lähetystönsä Tel Avivista Jerusalemiin viime keväänä ja tunnusti Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi.

Sekä palestiinalaiset että israelilaiset pitävät Jerusalemia pääkaupunkinaan. (Lähde: AFP)



Harryn ja Meghanin tuleva vauva sai jo lahjan

Britannian prinssi Harry ja hänen puolisonsa herttuatar Meghan ovat astuneet julkisuuteen ensimmäistä kertaa vauvauutisten jälkeen, ja heidän tuleva vauvansa on saanut jo ainakin yhden lahjan. Australian Sydneyssä parhaillaan vieraileva pariskunta sai Australian kenraalikuvernööriltä lahjaksi vauvojen Ugg-kengät.

Pariskunta aloitti Sydneystä 16 päivää kestävän vierailukiertueensa. He käyvät myös Fidzhillä, Tongalla ja Uudessa-Seelannissa.

Harry ja Meghan ovat tänään käyneet muun muassa katsomassa Sydneyn oopperataloa ja tervehtineet koaloita Sydneyn Taronga-eläintarhassa.

Kensingtonin palatsin kuninkaallinen residenssi vahvisti eilen jo jonkin aikaa velloneet raskaushuhut. Vauvan kerrottiin syntyvän keväällä 2019. (Lähde: AFP)



Huuhkajat jälleen voittoon, Soiri ja Kamara kaatoivat Kreikan

Suomi on voittanut jalkapallon Kansojen liigassa Kreikan 2–0. Tampereella pelatun C-divisioonan ottelun avausosuman laukoi 46. minuutilla Pyry Soiri. Ottelun lopussa Glen Kamara laukoi 2–0-osuman Robin Lodin komean esityön jälkeen

Huuhkajat-lempinimellä tunnetun Suomen peli on sujunut Kansojen liigassa loistavasti, sillä joukkue on voittanut kaikki neljä pelaamaansa ottelua. Yhteensä 12 pistettä kerännyt Suomi on hyvin lähellä lohkovoittoa, sillä kuuden pisteen Kreikka on lohkokakkosena.

Suomi päättää lohkovaiheen marraskuussa, jolloin se kohtaa vieraissa Kreikan ja Unkarin.



Englanti kaatoi Espanjan vieraskentällä

Englanti on ottanut vakuuttavan vierasvoiton Espanjasta jalkapallon Kansojen liigassa.

Gareth Southgaten valmentama miehistö oli Sevillassa parempi lukemin 3–2. Avauspuoliajalla Englanti oli suorastaan murskaava ja karkasi 3–0-johtoon.

Raheem Sterling ei ollut tehnyt maajoukkueessa maalia yli kolmeen vuoteen, mutta iski nyt kerralla kaksi osumaa. Englantilaisista maalinteossa onnistui myös Marcus Rashford.

Paco Alcacer teki Espanjan avausmaalin toisella puoliajalla. Sergio Ramos puski vielä lisäajalla kotijoukkueen maalin päähän.

Tappiosta huolimatta Espanja jatkaa lohkon kärjessä. (Lähde: AFP)