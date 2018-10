Kommentti: Netflixissä on vika, joka olisi helppo korjata

Kun tarjonta laajenee, laajenee myös laatu. Tämän tajuaa jokainen, eikä kukaan suutu siitä, että joku Netflix-sarja ei ole juuri omaan makuun. Ongelma onkin Netflixin itse itselleen tuottamat elokuvat, joista on vaikea näkemyksellisyyttä löytää. Poikkeuksia toki löytyy, kuten Beast of the Nation, Okja, The Meyerowitz Stories (New and Selected), Hävitys ja To All the Boys I’ve Loved Before. Nuo kannattaa katsoa ihan oikeasti.

Pääsääntöisesti Netflixin omat elokuva ovat kuitenkin kahden tähden kamaa eri tyylilajeista. Tällaisia elokuvia ilmaantuu palveluun jatkuvasti, eivätkä ne aiheuta minkäänlaisia toimenpiteitä.

Kun halpakin elokuva maksaa aika paljon, herää kysymys, mitä Netflix oikein ajattelee? Kyse on kuitenkin samasta firmasta, joka sarjapuolella osoittaa jatkuvasti hyvää makua, tyylitajua ja rohkeutta.

Ennen b-leffat menivät suoraan dvd-levitykseen. Toivottavasti ei jatkossa Netflixiin, sillä suoratoistopalvelulla olisi mainio markkinarako.

Hollywood satsaa ison rahan spektaakkeleihin, joten keskihintaisia elokuvia tehdään nykyään harvoin.

Hyvin tehdyille keskihintaisille elokuville luulisi olevan enemmän kysyntää kuin hengettömälle kahden tähden kamalle.

Kommentti julkaistiin Antenni-palstalla.