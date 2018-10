Yön uutiskooste: Sauditoimittajan tappajiksi epäillyillä yhteyksiä Saudi-Arabian kruununprinssiin, Stubbin mahdollisuudet EU:n kärkipaikkaan selkiytyvät tänään

Eduskunta äänestää hallituksen tiedonannosta ja luottamuksesta

Eduskunta äänestää tänään hallituksen työllisyyspolitiikkaa koskevasta tiedonannosta ja hallituksen luottamuksesta.

Eduskunta keskusteli tiedonannosta eilen iltamyöhään asti. SDP esitti tiedonantokeskustelussa hallitukselle epäluottamuslausetta. Perussuomalaiset, vihreät ja vasemmistoliitto ilmoittivat keskustelussa äänestävänsä SDP:n rinnalla hallitukselle epäluottamusta.

Mainitut oppositiopuolueet kritisoivat eilisessä tiedonantokeskustelussa hallituksen hanketta irtisanomisen helpottamiseksi alle kymmenen työntekijän yrityksissä.



Asunnottomien yö muistuttaa syrjäytymisestä

Tänään vietetään perinteistä asunnottomien yötä. Kansalaisliikkeen tapahtumia järjestetään vuosittain parillakymmenellä paikkakunnalla YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä.

Helsingissä asunnottomien yön päätapahtuma on Dallapénpuistossa ja Oulussa tapahtuma levittäytyy Rotuaarin aukiolle. Turussa tapahtuma jatkuu aamuun asti Vanhalla Suurtorilla.

Partioaitta on kerännyt lahjoituksina lähes 10 000 takkia, jotka jaetaan asunnottomien yön tapahtumissa ympäri Suomen.



Mies pelastettiin palavasta talosta Porissa

Yksi ihminen loukkaantui tulipalossa Porissa keskiviikon vastaisena yönä. Noin 50-neliöinen omakotitalo vaurioitui palossa pahoin.

Hälytys Porin Kyläsaareen tuli noin kello yhden aikoihin keskiviikkoaamuna. Päivystävä palomestari kertoo, että talossa sisällä ollut mies soitti itse apua, ja savusukeltajat hakivat hänet ulos talosta.

Poliisi tutkii syttymissyytä.



Stubbin mahdollisuudet EU:n kärkipaikkaan selkiytyvät tänään

Tänään ratkeaa, ketkä kisaavat Euroopan kansanpuolueen eli EPP:n kärkiehdokkuudesta.

Tähän mennessä mukaan ovat ilmoittautuneet Euroopan investointipankin varapääjohtaja Alexander Stubb ja EPP:n parlamenttiryhmän puheenjohtaja Manfred Weber. Ilmoittautumisaika ehdokkaaksi päättyy tänään.

EPP valitsee kärkiehdokkaansa 7. ja 8. marraskuuta Helsingissä. Kärkiehdokkaat ovat puolueiden ehdokkaita komission puheenjohtajaksi.



Ratkaiseva päivä brexit-neuvotteluissa: EU-johtajat sopivat jatkosta

Brexit-neuvotteluissa eletään ratkaisevia hetkiä. Brysseliin kokoontuvat EU-johtajat päättävät tänään, miten neuvotteluita jatketaan.

Lokakuun huippukokouksen piti olla "totuuden hetki", jolloin katsottaisiin, onko merkittävää edistystä tapahtunut ja kannattaako marraskuussa kokoontua ylimääräiseen huippukokoukseen.

Erosopimusta ei ole syntynyt tiiviistä neuvotteluista huolimatta.

Sunnuntaina keskeytyneissä neuvotteluissa hiertämään jäi varsinkin kysymys Irlannin ja Pohjois-Irlannin välisestä rajasta.

Britannia on jättämässä EU:n 29. maaliskuuta.



Joka seitsemäs teollisuusmaiden lapsista elää köyhyydessä

Joka seitsemäs teollisuusmaiden lapsista elää köyhyydessä. Tämä ilmenee teollisuusmaiden yhteistyöjärjestön OECD:n raportista.

OECD:n mukaan lasten köyhyys on lisääntynyt kahdessa kolmasosassa jäsenmaista sen jälkeen, kun talouskriisi alkoi vuonna 2008.

Köyhyys koettelee lapsia vähiten Suomessa, Tanskassa ja Ruotsissa. Eniten lapsiköyhyyttä esiintyy talouskriiseihin suistuneissa Kreikassa, Espanjassa ja Italiassa, joissa köyhyys on lisääntynyt rajusti vuosina 2008–2015 talouskriisin takia.



Trump: Keskuspankki on suurin uhkani

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump jatkaa maansa keskuspankin kritisoimista. Trump sanoo, että Yhdysvaltain keskuspankki on hänen suurin uhkansa.

Trump valitti Fox Business -kanavan haastattelussa, että keskuspankki nostaa korkoja liian nopeasti.

Trump on aiemminkin kritisoinut keskuspankkia samasta asiasta. Yleensä Yhdysvaltain presidentti ei ole ottanut kantaa keskuspankin ratkaisuihin, ja Trumpin linjan on pelätty vaarantavan keskuspankin riippumattomuuden. (Lähde: AFP)



NYT: Sauditoimittajan tappajiksi epäillyillä yhteyksiä Saudi-Arabian kruununprinssiin

Usealla saudiarabialaisen niin sanotun murharyhmän jäsenellä on yhteyksiä Saudi-Arabian kruununprinssiin, kirjoittaa New York Times.

Lehden mukaan yksi ryhmän jäsenistä on nähty usein Saudi-Arabian kruununprinssin seurassa esimerkiksi tämän ulkomaanmatkoilla. Kolme muuta ryhmän jäsentä on linkitetty muilla keinoin prinssin turvallisuustiimiin.

Turkkilaisviranomaiset ovat nimenneet 15 epäiltyä, jotka ovat viranomaisten mukaan olleet ryhmässä, joka on sekaantunut kadonneen sauditoimittajan Jamal Khashoggin tappamiseen Saudi-Arabian konsulaatissa Istanbulissa kuun alussa. Saudi-Arabia on kiistänyt surmanneensa Khashoggin.



Man Booker Prize -kirjallisuuspalkinto Anna Burnsille teoksesta Milkman

Tämän vuoden Man Booker Prize -kirjallisuuspalkinto on myönnetty Anna Burnsille teoksesta Milkman.

Burns on ensimmäinen pohjoisirlantilainen kirjailija, joka saa palkinnon. Hän on myös ensimmäinen naisvoittaja sitten vuoden 2013.

Man Booker Prize on englanninkielisen kirjallisuuden merkittävin palkinto, joka jaetaan vuosittain Britanniassa julkaistulle romaanille.

Voittaja saa 52 500 puntaa eli noin 60 000 euroa.



Kanadasta tulee ensimmäinen kannabiksen täysin laillistanut teollisuusmaa

Kanadasta tulee tänään ensimmäinen teollisuusmaa, joka on laillistanut kannabiksen. Tänään voimaan tulevan lain mukaan kannabiksen myyminen, ostaminen ja hallussapito on sallittua aikuisille. Valtaosassa maata ikäraja on 18 vuotta. Lääketieteellinen käyttö on ollut sallittua jo aiemmin.

Kanadaa ennen vain Uruguay on laillistanut kannabiksen käytön kaikkiin tarkoituksiin. (Lähde: AFP)



Ranska lisäsi Saksan tuskaa Kansojen liigassa

Ranska nousi tappiolta 2–1-voittoon Saksaa vastaan jalkapallon Kansojen liigassa tiistai-iltana.

Tappio kasaa entisestään painetta Saksan päävalmentajan Joachim Löwin niskaan. Saksa on nyt hävinnyt ensimmäistä kertaa historiassaan kuusi ottelua saman kalenterivuoden aikana.

Toni Kroos vei Saksan johtoon rangaistuspotkulla ensimmäisellä puoliajalla, mutta hyökkääjätähti Antoine Griezmann nosti toisen puoliajan kahdella maalillaan maailmanmestarit voittoon. Griezmann ampui voittomaalin pilkulta 80. minuutilla. (Lähde: AFP)