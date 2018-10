Uusi huijausilmiö piinaa suomalaisia: Kiristäjä uhkaa paljastaa arkaluonteista videomateriaalia, jos ei saa rahoja tililleen

Poliisi on saanut viime kuukausien aikana Suomessa jo yli 200 ilmoitusta sähköpostikiristyksistä.

Suomalaisten saamissa sähköpostiviesteissä on väitetty, että lähettäjällä on hallussaan arkaluontoista video- tai kuvamateriaalia, jota tietokoneen kamera on tallentanut aikuisviihdesivulla vierailun aikana.

Viestissä saajaa pyydetään maksamaan tietty summa lähettäjän bitcoin-tilille, jotta materiaalia ei levitettäisi.

– Kyseessä vaikuttaa olevan kansainvälinen ilmiö, mutta lähettäjästä tai lähettäjistä ei ole vielä tietoa. Ilmoituksia tuli muutamia jo heinäkuussa, mutta ilmoitusmäärät ovat selvästi kasvaneet elo- ja syyskuussa. Suurin osa sähköposteista on ollut englanninkielisiä, mutta osa on ollut kirjoitettu puutteellisella suomen kielellä, kertoo rikosylikomisario Timo Piiroinen Keskusrikospoliisin Kyberrikostorjuntakeskuksesta poliisin tiedotteessa.

Sähköpostissa on yleensä ollut myös salasana, jota kiristyksen kohde on käyttänyt jossain verkkopalvelussa. Salasana on päätynyt vääriin käsiin todennäköisesti vanhan tietomurron tai -vuodon yhteydessä.

– Salasanan mainitsemisella pyritään säikäyttämään ja vakuuttamaan kiristyksen uhri uhkauksen aitoudesta. Toistaiseksi poliisin tiedossa ei ole sellaisia tapauksia, joissa uhkaus olisi toteutettu ja kiristyksen kohteena olevasta henkilöstä todella olisi esitetty arkaluontoista kuvamateriaalia.

Poliisilla ei ole myöskään todisteita siitä, että viestien lähettäjillä ylipäätään olisi hallussaan arkaluonteista materiaalia. Osalla sähköpostin vastaanottajista ei edes ole tietokonetta, jossa olisi kamera.

– Tärkeää on, että viestin saaja ei maksa mitään vaan ilmoittaa huijausviestistä poliisille esimerkiksi poliisin nettisivujen kautta sähköisellä rikosilmoituksella. Saamansa sähköpostin voi sisällyttää ilmoitukseen liitteenä tai kopioida sähköpostin siihen suoraan. Ilmoituksen tulisi olla mahdollisimman tarkka, koska kaikki tiedot voivat olla hyödyksi kokonaisuuden selvittämisessä, Piiroinen sanoo.