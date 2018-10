Helsingin käräjäoikeus antaa tänään MV-julkaisuun liittyvän tuomionsa.

Syyttäjä vaatii MV-julkaisun perustaneelle Ilja Janitskinille vuoden ja kahdeksan kuukauden vankeusrangaistusta muun muassa törkeästä kunnianloukkauksesta, tekijänoikeusrikoksista, rahankeräysrikoksista, rahapelirikoksista, laittomasta uhkauksesta, kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ja salassapitorikoksista. Hän on kiistänyt syytteet.

Janitskin kutsui itseään aiemmin MV-lehden päätoimittajaksi, mutta kiisti päätoimittajuutensa käräjillä.

– Kukaan ei vastannut mistään. Suurin osa MV-lehden jutuista on lukijapostina tullutta. Puhutaan sadoista kirjoittajista ennemmin kuin kymmenistä. Ainoa joka toimi omalla nimimerkillä olin minä, Janitskin sanoi.

Janitskin on pakoillut poliisia muun muassa Andorrassa, josta hänet luovutettiin huhtikuussa Suomeen. Janitskin päästettiin kuitenkin oikeuden päätöksellä vapaaksi odottamaan tuomiota.

Käräjillä on käsitelty myös Ylen toimittajan vainoamisesta ja törkeistä kunnianloukkauksista syytettyä, Venäjä-yhteyksistään tunnettua Johan Bäckmania. Hän myönsi käyttäneensä useita toimittaja Jessikka Aron herjaavaksi kokemia nimityksiä tästä, mutta piti niitä "leikkisänä nokitteluna"

Bäckman kiistää vainoamisen ja törkeät kunnianloukkaukset. Samoin hän kiistää tunteneensa Janitskinia tai tehneensä tämän kanssa yhteistyötä Venäjän informaatiovaikuttamista tutkineen Aron mustamaalaamiseksi.

MV-julkaisu on muun muassa käsitellyt lukuisissa artikkeleissaan Aron noin 15 vuotta vanhaa sakkotuomiota ja julkaissut Arosta kuvamateriaalia. Syyttäjän ja Aron mukaan kirjoitukset on tehty herjaavassa tarkoituksessa ja niissä on vähintäänkin osittain myös valheellisia tietoja.

Kaiken kaikkiaan herjaavia artikkeleita on pelkästään MV:ssä Aron mukaan noin 150.