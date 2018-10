Yön uutiskooste: Brexit-neuvotteluiden eteneminen epäilytti EU-johtajia, oikeus antaa MV-julkaisuun liittyvän tuomionsa

Neuvotteluita on hänen mukaansa tarkoitus jatkaa, ja EU-johtajat palaavat asiaan, kun tuloksia on saatu.

EU-johtajilla oli hänen mukaansa vahva usko siitä, että neuvotteluissa päästään maaliin.

EU-maat vahvistavat pelotettaan kyberiskuja vastaan

EU-maat sopivat tänään, että ne lisäävät pelotetta kyberiskuja vastaan. Brysselissä jatkuvassa huippukokouksessa EU-johtajat tuomitsevat kyberiskun, jonka kohteena oli Kemiallisten aseiden kieltojärjestö OPCW Hollannissa.

Huomion kokouksessa vienevät myös Italian uuden hallituksen budjettisuunnitelmat. Euromaiden johtajat ottavat tilannekatsauksen euroalueen uudistusten etenemisestä tiettävästi varsinkin Ranskan presidentin Emmanuel Macronin toiveesta.

Iso kysymys on, onko euromailla halua edistää esimerkiksi pankkiunionia, jos Italia ei noudata yhteisiä taloussääntöjä.

Käräjäoikeus antaa MV-julkaisuun liittyvän tuomionsa

Helsingin käräjäoikeus antaa tänään MV-julkaisuun liittyvän tuomionsa.

Syyttäjä vaatii MV-julkaisun perustaneelle Ilja Janitskinille vuoden ja kahdeksan kuukauden vankeusrangaistusta muun muassa törkeästä kunnianloukkauksesta, tekijänoikeusrikoksista, rahankeräysrikoksista, rahapelirikoksista, laittomasta uhkauksesta, kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ja salassapitorikoksista. Hän on kiistänyt kaikki syytteet.

Janitskin on pakoillut poliisia muun muassa Andorrassa, josta hänet luovutettiin huhtikuussa Suomeen. Janitskin päästettiin kuitenkin oikeuden päätöksellä vapaaksi odottamaan tuomiota.

Savon Sanomat: Poliisi saa ottaa rikoksesta epäillyltä väkisin sormenjäljen puhelimen avaamiseksi

Poliisilla on oikeus avata rikoksesta epäillyn puhelin tämän sormenjäljellä ilman suostumusta, kirjoittaa Savon Sanomat.

Asiaan otti kantaa eduskunnan oikeusasiamies.

Asiasta oli kannellut poliisin Porissa viime vuonna kiinni ottama mies, jota epäiltiin varkaudesta. Hän ei suostunut selvittämään poliisille asioitaan. Mieheltä löytyi puhelin, jossa poliisi arveli olevan tutkintaa auttavia tietoja. Kun mies ei avannut puhelinta, poliisit avasivat sen ottamalla mieheltä väkisin sormenjäljen puhelimen näyttöön.

Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölösen tekemässä ratkaisussa todetaan, että sormenjälkien ottaminen on henkilötuntomerkkien ottamista, jonka saa tehdä, kunhan se tehdään niin lievin keinoin kuin tilanteessa on mahdollista.

Trumpin mukaan Yhdysvallat on pyytänyt Turkilta Khashoggin kuoleman todistavan ääninauhan

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Yhdysvallat on pyytänyt Turkilta ääninauhaa sauditoimittaja Jamal Khashoggin kuolemasta, kertoo muun muassa Guardian. Trump sanoi, että he ovat pyytäneet nauhaa, jos se on olemassa. Trump kuitenkin pian lisäsi, että nauha on todennäköisesti olemassa.

Turkkilaiset viranomaiset puolestaan ilmoittivat, että nauha on luovutettu sekä Yhdysvalloille että Saudi-Arabialle.

Turkin viranomaiset uskovat, että Khashoggi tapettiin Saudi-Arabian Istanbulin-konsulaatissa. Saudi-Arabia ei ole vahvistanut Khashoggin kuolemaa.

Turkkilaisviranomaisten mukaan heidän hallussaan olevilta äänitallenteilta selviää, että Khashoggia kuulusteltiin, kidutettiin ja lopulta hänet surmattiin konsulaatissa.

CNN: Venäjä näyttää uudistavan neljää armeijan tukikohtaansa

Venäjä näyttää parantelevan neljää armeijan tukikohtaansa Venäjän Kaliningradissa. Asiasta uutisoi uutiskanava CNN, joka perustaa väitteensä näkemiinsä satelliittikuviin.

Myös aiemmin tänä vuonna tukikohdasta julkaistiin kuvia, joiden perusteella saattoi päätellä, että Venäjä on uudistanut merkittävästi ydinasevarastojaan, CNN kirjoittaa.

Nyt julkaistut kuvat näyttävät CNN:n mukaan vahvistavan, että uudistuksia tehdään neljässä kohteessa.

Satelliittikuvista ilmenee muun muassa se, että alueelle rakennetaan 40 uutta bunkkeria. Myös alueen lentotukikohtaa näytetään uudistettavan. Tukikohtaan ollaan muun muassa rakentamassa uutta rautatietä.

Italian sisäministeri EU:n Venäjä-pakotteista: Hulluutta

Italian sisäministeri Matteo Salvini haukkuu Euroopan unionin Venäjä-pakotteita hulluudeksi. Keskiviikkona Moskovassa vieraillut Salvini sanoi vierailullaan, että tuli Venäjälle, koska hän on vakuuttunut, että sanktiot ovat taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista hulluutta.

Salvinin kommentit saivat venäläisitalialaisessa liikemiesten tapaamisessa lämpimän vastaanoton. Osa italialaisista ja venäläisistä liikemiehistä vaati ministeriä poistamaan sanktiot.

Salvini sanoi, että ihannetapauksessa yleisön jäsenet olisivat kiireisiä liiketoimintansa pyörittämisessä ja hän puhuisi terrorismin vastaisesta taistelusta, kyberturvallisuudesta ja muista asioista venäläisten kollegoidensa kanssa. (Lähde: AFP)

Australian Queensland sallii abortit - aborttiklinikoiden ympärille luodaan "turvavyöhykkeet"

Australiassa Queenslandin osavaltio on äänestänyt abortin laillistamisen puolesta. Äänet jakaantuivat osavaltion parlamentissa 50–41. Muutoksen myötä naiset saavat keskeyttää raskauden raskausviikolle 22 asti. Keskeytyksen saa tehdä myös myöhemmin, mutta siihen tarvitaan kahden lääkärin lupa.

Lisäksi aborttiklinikoiden ympärille luodaan 150 metrin "turvavyöhykkeet", joiden sisällä mielenosoittaminen on kielletty. Abortin teosta kieltäytyvien lääkäreiden on lakimuutoksen myötä ohjattava abortin haluavat naiset jonnekin muualle.

Australiassa abortti on edelleen laitonta Uuden Etelä-Walesin osavaltiossa, johon myös maan suurin kaupunki Sydney kuuluu. (Lähde: AFP)

Ars Fennica -palkintoehdokkaat julkistetaan

Suomen suurimman kuvataidepalkinnon Ars Fennican ensi vuoden palkintoehdokkaat julkistetaan tänään.

Ars Fennica -palkinnon myöntää Henna ja Pertti Niemistön Kuvataidesäätiö yhdelle taiteilijalle. Palkinto on 40 000 euroa.

Ehdokkaiden töitä esittelevä näyttely on esillä taidemuseo Amos Rexissä Helsingissä kesäkuusta syyskuuhun. Voittaja julkistetaan ensi vuoden syyskuussa. Voittajan valitsee palkintolautakunnan kutsuma kansainvälinen taideasiantuntija.

Artturi Lehkosen Montreal vei voiton St. Louisista, Lehkonen syötti avausmaalin

Jääkiekon NHL:ssä Montreal Canadiensin Artturi Lehkoselle kirjattiin syöttöpiste St. Louis Bluesia vastaan pelatussa ottelussa. Canadiens vei voiton 3–2.

Lehkonen syötti ottelun avausmaalin, jonka viimeisteli kanadalainen Max Domi.

Hyökkääjä Lehkonen on kerännyt tällä kaudella kolme syöttöpistettä. Montrealin miehistössä pelaavat suomalaiskiekkoilijat Jesperi Kotkaniemi ja Joel Armia eivät yltäneet tehopisteille.

Montreal on voittanut myös kaksi edellistä otteluaan. St. Louisin kauden alku on ollut heikko, sillä se on hävinnyt nyt kuudesta ottelustaan viisi.