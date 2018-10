Helsingin käräjäoikeus tuomitsi MV-julkaisun perustajan Ilja Janitskinin ehdottomaan vankeuteen – Johan Bäckmanille ehdollista

Helsingin käräjäoikeus on tuominnut MV-julkaisun perustajan Ilja Janitskinin vuoden ja kymmenen kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen yhteensä 16 eri teosta liittyen MV-julkaisun ja Uber Uutisten toimintaan. Kolmen syytekohdan osalta syytteet on hylätty.

Käräjäoikeus katsoi, että Janitskin oli vuodesta 2014 ainakin tammikuuhun 2018 verkkojulkaisujen omistaja, päätoimittaja, vastaava toimittaja sekä sisällöistä vastannut henkilö. Oikeuden mukaan Janitskin on viime kädessä päättänyt kaikesta verkkojulkaisuissa julkaistusta ja levitetystä aineistosta riippumatta siitä, kuka materiaalin on niiden lukuun alun perin kirjoittanut. Janitskin on oikeuden mukaan ollut vastuussa näiden julkaisujen toiminnassa tehdyistä rikoksista.

– MV-lehdessä on julkaistu lukuisia asianomistajia loukkaavia sekä rasistisia kirjoituksia. Kirjoitukset ovat sisältäneet valheellisia tietoja ja halventavia vihjauksia sekä henkilöiden yksityiselämään liittyviä arkaluonteisia asioita. Näiden kirjoitusten julkaisemisella ei ole ollut sananvapauden näkökulmasta mitään julkista intressiä tai muutakaan hyväksyttävää syytä, oikeuden tiedotteessa sanotaan.

Täysin poikkeuksellinen rikoskokonaisuus

Käräjäoikeuden mukaan asiassa on ollut kyse täysin poikkeuksellisesta rikoskokonaisuudesta. MV-julkaisu ja Uber Uutiset on valjastettu asiattoman ja useiden ihmisten kunniaa loukkaavan keskustelun julkaisupaikaksi. Julkaisujen toiminnassa on lisäksi toistuvasti, pitkäkestoisesti ja säännönmukaisesti julkaistu lainvastaisesti muille oikeudenhaltijoille kuuluvaa sisältöä sekä suhtauduttu täysin piittaamattomasti salassapitosäännöksiin sekä sääntelyyn rahankeräyksestä ja rahapeleistä.

Oikeuden mukaan toiminnan motiivina on ollut muun muassa ihmisten maineen tuhoaminen ja ammattitaidon kyseenalaistaminen julkisuudessa.

– Käyttämällä toiminnassa verkkojulkaisuja on asianomistajiin kohdistunut toiminta pyritty joukkoistamaan siinä myös onnistuen. Teot ovat olleet erittäin vahingollisia, tiedotteessa kuvataan.

Janitskin tuomittiin kolmesta törkeästä kunnianloukkauksesta, kahdesta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, kolmesta tekijänoikeusrikoksesta, kahdesta salassapitorikoksesta, kahdesta rahapelirikoksesta ja neljästä rahankeräysrikoksesta.

Bäckmanin toiminnan taustalla toimittajan Venäjä-tutkimukset

Käräjäoikeus on lisäksi tuominnut Venäjä-yhteyksistään tunnetun Johan Bäckmanin vuoden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Tuomio tuli Ylen toimittajaan Jessikka Aroon kohdistuneesta vainoamisesta, törkeästä kunnianloukkauksesta ja yllytyksestä törkeään kunnianloukkaukseen.

– Kysymys on ollut useita osatekoja sisältäneestä kokonaisuudesta, jonka taustalla ovat olleet Aron Venäjän informaatiovaikuttamiseen liittyneet tutkimukset ja artikkelit. Bäckmanin toiminta on tavoitellusti saanut aikaan sen, että myös muut ihmiset ovat alkaneet häiritä Aroa. Teosta on aiheutunut Aron elämänlaatua vakavasti häirinnyt tila, käräjäoikeus toteaa.

Kymmenientuhansien korvaukset

Janitskin tuomittiin korvaamaan Arolle loukkauksen aiheuttamasta kärsimyksestä 35 000 euroa korkoineen. Bäckman taas velvoitettiin maksamaan Arolle kärsimyskorvausta 22 000 euroa. Lisäksi Bäckman ja Janitskin joutuvat maksamaan Arolle taloudellisena vahinkona vajaat 2 500 euroa, tilapäisestä haitasta 10 000 euroa, sairaanhoitokustannuksista noin 3 500 euroa ja ansionmenetyksestä vajaat 12 000 euroa.

Lisäksi jutussa kolmen kuukauden ehdolliseen vankeuteen tuomittu nainen velvoitettiin korvaamaan Arolle yli 3 000 euroa muun muassa törkeän kunnianloukkauksen kärsimyskorvauksena. Nainen tuomittiin lisäksi kahdesta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ja tekijänoikeusrikoksesta.