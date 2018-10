Yön uutiskooste: Teollisuusliitto pohtii työtaistelutoimien jatkoa, Coloradon Mikko Rantanen tehokkaana

Kokouksen jälkeen on odotettavissa uusia ilmoituksia työtaistelutoimista, jotka ovat todennäköisesti järeämpiä kuin tähänastiset. Aiemmin Teollisuusliitto järjesti vuorokauden mittaisen lakon vastustaakseen lakia, joka heikentäisi irtisanomissuojaa pienissä yrityksissä.

Ay-liike on ilmoittanut vastatoimien loppuvan vain, jos hallitus luopuu hankkeesta kokonaan.

Poliisi tutkii vakavaa henkeen ja terveyteen kohdistuvaa rikosta Pertunmaan Kuortissa

Pertunmaan Kuortissa Etelä-Savossa tutkitaan vakavaa henkeen ja terveyteen kohdistuvaa rikosta, kertoo poliisi tiedotteessa.

Lehtikuvan paikalla olleen kuvaajan mukaan poliisi on eristänyt Kuortin ABC-huoltoaseman takaa alkavan alueen rekkaparkin vierestä.

Huoltoasemalta kerrotaan STT:lle, että ABC on ollut koko ajan normaalisti auki.

Poliisi on tehnyt alueella illan aikana teknistä ja taktista tutkintaa, jota jatketaan myös tänään. Poliisi on saanut Puolustusvoimilta apua tutkittavan alueen eristykseen.

Tutkinnasta tiedotetaan tarkemmin tänään kello 12:een mennessä.

MT: Presidentti Niinistön mielestä EU on pudonnut pois pöydistä, joissa maailman asioista päätetään

Presidentti Sauli Niinistö on huolissaan EU:n asemasta kansainvälisessä järjestelmässä. Niinistö sanoo Maaseudun Tulevaisuuden haastattelussa pitävänsä vakavana asiana, että EU:ta ei näy niissä pöydissä, joissa maailman asioista ja tulevaisuudesta päätetään.

Presidentin mukaan on nähty, että jos jossain päin maailmaa on kriisi, kolme maata eli Kiina, Yhdysvallat ja Venäjä tuntuvat olevan eri kombinaatioissa ratkaisemassa sitä.

Lännen Media: Olkiluodossa seurataan vuotavaa polttoainenippua - ei vaikutusta ydinturvallisuuteen

Olkiluodon ydinvoimalassa seurataan taas vuotavaa polttoainenippua, kertoo Lännen Media. Vuoto havaittiin ykkösyksikössä heinäkuussa.

Olkiluodon voimalaitoksen käytönvalvontapäällikkö Niko Mononen Säteilyturvakeskuksesta (STUK) kertoo Lännen Medialle, että Teollisuuden Voima (TVO) on seurannut vuotoa ja se on pysynyt pienenä. Asialla ei ainakaan tällä hetkellä ole merkitystä ydinturvallisuudelle.

Monosen mukaan kahdenkymmenen vuoden aikana Olkiluodossa on ollut keskimäärin yksi vuotava nippu vuodessa.

Vuonna 2016 ykkösreaktorissa havaittiin useita vuotoja, ja viime vuoden lokakuussa yksikössä oli vuodon vuoksi ylimääräinen polttoaineseisokki. Kakkosreaktorista poistettiin tämän vuoden vuosihuollossa kaksi vuotavaa polttoainenippua.

Trump uskoo kadonneen sauditoimittajan kuolleen

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan näyttää selvältä, että kadonnut sauditoimittaja Jamal Khashoggi on kuollut. Trump kommentoi asiaa torstaina toimittajille. Hän varoitti hyvin vakavilla seurauksilla, jos Saudi-Arabian todetaan tappaneen toimittajan.

Saudi-Arabian hallinnosta kriittisesti kirjoittanut toimittaja katosi mentyään Saudi-Arabian Istanbulin-konsulaattiin lokakuun alussa.

Turkkilaisviranomaisten mukaan äänitallenteilta selviää, että Khashoggia kidutettiin ja hänet surmattiin konsulaatissa.

Saudi-Arabian johto suunnittelee sälyttävänsä syyn Khashoggin surmasta korkea-arvoisen tiedusteluviranomaisensa harteille, kirjoittaa New York Times kolmeen asiasta perillä olevaan lähteeseensä vedoten. (Lähde: AFP)

CNN: Muellerin odotetaan saavan Venäjä-tutkinnan valmiiksi vuoden loppuun mennessä

Yhdysvalloissa apulaisoikeusministeri Rod Rosenstein ei ole antanut Venäjä-tutkintaa johtavalle erikoissyyttäjä Robert Muellerille tarkkaa päivää, milloin tutkinta on saatava päätökseen, kertoo uutiskanava CNN lähteeseensä vedoten. Lähteen mukaan tutkintaa ei kuitenkaan tarvitse saada valmiiksi heti marraskuun välivaalien jälkeen. Hänen mukaansa odotettavissa on, että tutkinta saadaan päätökseen pikkuhiljaa vuoden loppuun mennessä.

Mueller selvittää tutkimuksessaan Venäjän sekaantumista vuoden 2016 presidentinvaaleihin.

New York Times: Tunnetun lastenlääkärin epäillään käyttäneen useita potilaitaan hyväksi New Yorkissa

Yhdysvalloissa New Yorkissa tunnetun lastenlääkärin epäillään käyttäneen seksuaalisesti hyväkseen useita lapsia, kertoo New York Times. Sairaala julkaisi lokakuun 5. päivä tiedotteen, jossa se kertoi, että sillä on todisteita lääkärin epäsopivasta käytöksestä.

New York Times haastatteli 17 ihmistä, jotka sanoivat lääkärin käyttäneen heitä hyväkseen heidän ollessa lapsia tai murrosikäisiä. Suurin osa oli poikia.

Lehden haastattelemat miehet kertoivat kokemuksistaan, jotka olivat hyvin samanlaisia.

Lääkäri oli muun muassa pyytänyt potilaita riisuutumaan ja masturboimaan sekä ottanut kuvia alastomista potilaistaan.

Lääkäri tutki potilaita, jotka eivät olleet kasvaneet normaaliin tahtiin. Lääkäri jäi eläkkeelle vuonna 1982, ja hän kuoli vuonna 2007.

Brasilian äärioikeistolaisen presidenttiehdokkaan tukijoita epäillään valeuutisten levittämisestä

Brasilian äärioikeistolaisen presidenttiehdokkaan Jair Bolsonaron tukijoita epäillään valeuutisten levittämisestä, kertoo Guardian.

Brasilialaisen sanomalehti Folha de Sao Paulon mukaan brasilialaiset yrittäjät ovat rahoittaneet kampanjaa, jossa ihmisille lähetetään WhatsAppin kautta valeuutisia Bolsonaron vastaehdokkaasta työväenpuolueen Fernando Haddadista.

Haddad on sanonut, että tekijät pitää saada oikeudelliseen vastuuseen.

Bolsonaro puolestaan sanoi oikeistolaiselle O Antagonista -nettisivustolle haastattelussa, ettei hän voi kontrolloida sitä, mitä hänestä pitävät yrittäjät tekevät.

Brasilian presidentinvaalien toinen kierros käydään tämän kuun lopussa.

Coloradon Mikko Rantanen tehokkaana - laukoi maalin ja sai kolme syöttöpistettä

Jääkiekon NHL:ssä Colorado Avalanchen Mikko Rantanen laukoi maalin ja ansaitsi kolme syöttöpistettä ottelussa New Jersey Devilsiä vastaan. Colorado vei voiton maalein 5–3.

Rantanen iski Coloradon viimeisen maalin ottelun kolmannessa erässä ajassa 19.47.

Rantasen maalin syöttivät Nathan MacKinnon ja Erik Johnson.

Columbuksen Markus Nutivaaralle kirjattiin syöttöpiste ottelussa Philadelphiaa vastaan. Columbus Blue Jackets voitti maalein 6–3.