Kolumni: ”Kaikille sattuu vahinkoja” – ja inhimilliset virheet

Semmoistakin on tapahtunut, että Twitterin työntekijän inhimillisen virheen vuoksi Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Twitter-tili oli poikki peräti yksitoista minuuttia. Tämä oli uutiskynnyksen ylittävä asia!

Omaksi inhimilliseksi virheekseni luokittelisin esimerkiksi väärinkäsityksen, jonka vuoksi laitoin syntymäpäivähaastatteluun, että päivänsankari juhlii julkisesti vaikka kyse oli perhepiirin tapahtumasta.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Kun toimittaja tekee oleellisen asiavirheen, se oikaistaan itse seuraavan päivän lehdessä ja sitten vain pidetään peukkuja, ettei virheestä aiheutunut kenellekään kohtuutonta haittaa.

Kiteellä todennäköisesti inhimillinen virhe antoi metsän ostajalle kaupan päälle kolme rantatonttia. Kaupungin viran- tai toimenhaltijalta jäi kirjoittamatta kauppakirjaan ”lukuun ottamatta kolme rantatonttia”, niin vahinko pääsi tapahtumaan.

Kun lääkäri tekee virheen, potilas voi jopa kuolla. Kun kuorma-autoilija tekee virheen, hän ajaa lastenvaunuja työntävän äidin päälle ja tämä kuolee.

Kun kauhistelemme jotain tapahtunutta asiaa, tuttavallani on tapana kysyä, että kuoliko kuka. Kun vastataan, että no ei mutta kun… – niin hän jatkaa, että no, entä sitten? Hän suhteuttaa asiat: Miksi vouhkata, jos ei tapahtunut mitään kamalaa, saati jos asia on vielä korjattavissa.

On selvää, että mitä enemmän ihmisellä on vastuuta kannettavanaan, mitä kiireempi ja mitä enemmän asioita on yhtä aikaa hoidettavana, sitä enemmän hänelle sattuu virheitä.

Kiire, stressi ja väsymys lisäävät virheitä. Sanonta ”tekevälle sattuu” pitää sataprosenttisesti paikkansa.

Mitä on inhimillinen virhe? Kotimaisten kielten keskuksen nettisivuilta löytyy tällainen selitys: Inhimillinen olento on ihmisolento, ihminen. Inhimillinen virhe on ihmiselle ominainen, ymmärrettävä ja anteeksi annettava.

Miten me suhtaudumme inhimilliseen virheeseen kuvastaa usein sitä, miten suhtaudumme virheen tekijään. Jos hän on ystävämme tai jollakin tavalla samalla puolella, me haluamme ymmärtää tapahtuneen – ja antaa se anteeksi. Jos me emme pidä hänestä, tapahtunut antaa erinomaisen tilaisuuden lähteä kostoretkelle.

Politiikassa vastapuolen tekemästä inhimillisestä virheestä saa aikamoisen lyömäaseen, sillä kauhistelemalla toisten mokia voi kirkastaa omaa profiiliaan.

Inhimillisyyteen kuuluu se, että virheiden teko on ymmärrettävää. Kaikille sattuu vahinkoja, tämän niminen lastenkirjakin on olemassa, ja ostin sen, jotta voisin lapsenlapseni kanssa keskustella virheiden inhimillisyydestä.

Tekisi mieli jättää kertomatta, että yllättäen kirja koskikin lasten yökastelua.