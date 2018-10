Lukijat kertovat ravintolakokemuksistaan: Pizzassa oli kananmunan kuoret ja pahasti myöhästyneestä ruoasta hyvitettiin 70 senttiä

- Luotamme siihen, että henkilökunta osaa arvioida korvauksen laadun ja määrän. Toki joskus käy niin, että asiakas pääsee livahtamaan pois ravintolasta ennen korvausta. Meille on tappio, jos asiakas lähtee nielemään pettymystä kotiin.

Palvelun laatua seurataan Hautasaaren mukaan esimerkiksi mysteerishoppaajien avulla.

- Kaikki asiakaspalautteet kerätään, ja niitä käsitellään yksiköissä ja palavereissa. Olin juuri palaverissa, jossa käsiteltiin lasten antamia palautteita. Minkälainen oli jäätelöpallon koko verrattuna siihen äidin tarjoilemaan, Hautasaari kertoo.

- Mielestäni asiakkaat uskaltavat sanoa suoraan nykyisin. Asiakkaat, luojan kiitos, kertovat siitä eivätkä äänestä jaloillaan.

Alla Karjalaisen lukijoiden kertomia ravintolakokemuksia. Ravintoloiden nimiä ei kerrota.

Tilattiin pizzaa, toisessa oli kananmuna ja minun pizzassa oli kananmunan kuoret. Kokilla oli varmaan sattunut kuoria roskiin heittäessä huti. Saimme 10 euron hyvityssetelin.

Kikkeliskokkeli 58v.

Minä ja puolisoni menimme maistraatissa naimisiin vähin äänin ja kävimme ketjuravintolassa syömässä tapahtuman kunniaksi. Tilasin ravioleja, ja yhden sisältä löytyi jonkinlainen tunnistamaton metallinpalanen, jonka huomasin vasta kipeästi sitä purtuani. Kun tarjoilijalle tästä kerroin, hän vain tylysti naurahti: "No voi voi!". Ei saatu korvausta.

Entinen asiakas, 28

Kerran sain nenän eteeni osittain raa’an kana-annoksen ja valitettavasti kerkesin syödä sitä, ennen kuin huomasin asian. Tämä moka oli erityisen paha siksi, että olin raskaana. Tarjoilija oli hyvin pahoillaan, jopa järkyttynyt. Lähtiessämme kuulimme tarjoilijan sättivän kokkia. Tarjoilija tarjosi hyvitykseksi koko seurueelle ilmaiset ruuat ja jälkiruokaa.

Piia 30

Olen tilannut grillillä makkaraperunat ja mielestäni makkaroita oli liian vähän. Valitin asiasta seuraavalla kerralla. Sain annoksen jossa oli viisi ranskanperunaa ja iso kasa makkaraa.

Mikko, 26

Jos maksan ruoasta, oletan että se täyttää perusasiat eli on laadukasta, lämmintä ja hyvän makuista. Esimerkiksi kerran laadukkaassa pizzaakin myyvässä ravintolassa on käynyt niin, että annokset ovat olleet jäähtyneitä jo pöytään tuodessa. Jos hintaa pizzalla on lähes parikymppiä, toivon todella sen olevan kuumaa. Yhtä poikkeusta lukuunottamatta ruoka-annos on vaihdettu pahoitteluiden kera. Ei ole tarjottu muuta hyvitystä.

Jarkko, 31

Tyttäreni sai väärän annoksen, joka luvattiin korjata. Puolen tunnin odottelun jälkeen tuotiin uusi annos, jälleen väärä ja kylmä. Työntekijät syyttelivät toisiaan, uusi annos luvattiin tuoda. Sitä odoteltiin noin 20 minuuttia, kunnes kyllästyttiin ja lähdettiin pois. Minun ruokani oli luonnollisesti ehtinyt jäähtyä joka tapauksessa farssin aikana. Selityksiä, kuten kiirettä, tarjottiin. Työntekijät syyttelivät toisiaan. Maksu oli suoritettu tilauksen yhteydessä. Sen avulla ravintolapäällikkö tavoitti minut kahden tunnin kuluttua. Hän pahoitteli ja lupasi toimittaa runsaan lahjakortin. Yllätyimme iloisesti. Lahjakortti tuli, sillä olisi saanut melkein yhden annoksen.

Kati, 45

Olimme perheemme kanssa paikallisessa ravintolassa syömässä. Otimme yhden päivällisen, kolme annosta listalta ja kolme poikaa tilasivat ottivat pizzat. Aikuiset ehtivät syödä, eivätkä lasten pizzat olleet vielä edes tulleet. Kysyttiin asiaa. Tarjoilijan mukaan ne olivat kärähtäneet, mutta meille ei tultu sanomaan. Puolen tunnin päästä lapset saivat epämääräisen näköiset pizzat. Ei anteeksipyyntöä, mutta lapsille tarjottiin jäätelöä. Toinen pojista kieltäytyi nuivasti. Pyysimme hyvitystä laskuun, saimme hyvitystä 0,7 euroa.

Ansku, 60

Sain ruokamyrkytyksen sienirisotosta. Rupesin oksentamaan ruokailun jälkeen ja menin todella huonoon kuntoon. Sanoivat, että minun olisi pitänyt mennä sairaalaan, että siellä näytteistä ruokamyrkytys voidaan todistaa. Sanottiin, että heidän ruuassa ei ollut mitään vikaa. Minulle lähetettiin kotiin kaksi kyseisen paikan mainospehmolelua ja kirje, jossa toivotettiin tervetulleeksi uudelleen. Ei mitään lahjakorttia esim.

Anni

Kerran sain ravintolassa raakoja perunoita pihvin kylkeen. Raksuttelin potut menemään ja jätin yhden syömättä. Tarjoilija kysyi lopussa miten meni. Vastasin, että potut raakoja, muuten hyvä. Tarjoilija vei raakaa pottua kokille näytille. Kokki käpötteli pöytämme ääreen ja sanoi, että eikun vaan jälkkäriä tilaukseen ja laskua ette sitten koko illallisesta saa. Lisäksi pyysi ruoan jälkeen vielä uudestaan anteeksi. Edelleen käyn siellä syömässä.

Hane, 39

Kerran eräässä ravintolassa kana-annoksessa oli ravintolan omaa kasviskastiketta mihin laitettiin pekonia mauksi. Tätä ei lukenut ruokalistassa. En syö ollenkaan punaista lihaa. Tarjoilija otti asian hymyssä suin ja sain lämpimiä kasviksia kastikkeen tilalle.

Mima, 41

Olen reklamoinut raa'asta hampurilaispivistä. Ehdin syödä ranskalaiset kun huomasin pihvin olevan raaka. Sain kokonaan uuden aterian.

Tiinuska, 35

