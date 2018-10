Yön uutiskooste: Saudi-Arabia vahvistaa toimittajan kuoleman, Afganistanissa vaalit kahdeksan vuoden tauon jälkeen

Saudi-Arabia vahvistaa: Khashoggi kuoli Istanbulin-konsulaatissa

Saudi-Arabia vahvistaa, että sauditoimittaja Jamal Khashoggi tapettiin maan konsulaatissa Istanbulissa.

Saudi-Arabian valtiontelevision mukaan tutkimukset osoittavat, että konsulaatissa alkoi nyrkkitappelu, jossa Khashoggi kuoli.

Saudi-Arabia ilmoitti myös erottaneensa yhden ylimmistä tiedustelujohtajistaan. Tapaukseen liittyen on pidätetty 18 henkilöä, jotka ovat Saudi-Arabian kansalaisia. (Lähde: AFP)



Trump pitää Saudi-Arabian selitystä Khashoggin kuolemalle uskottavana

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo pitävänsä Saudi-Arabian selitystä Jamal Khashoggin kuolemalle uskottavana. Trumpin mukaan tapauksesta tehdyt pidätykset ovat hyvä ensimmäinen askel.

Washington Postin mukaan Trump sanoo haluavansa puhua Saudi-Arabian kruununprinssin Mohammed bin Salmanin kanssa ennen kuin Yhdysvallat päättää mahdollisista jatkotoimista.

Presidentti kuitenkin sanoo, että haluaa pitää Saudi-Arabian kanssa tehdyt asemyyntisopimukset mahdollisten pakotteiden ulkopuolella. (Lähde: AFP)



Afganistanissa ensimmäiset parlamenttivaalit kahdeksaan vuoteen - Taleban uhkasi hyökätä äänestyspaikoille

Afganistanissa äänestetään tänään ensimmäisissä parlamenttivaaleissa sitten vuoden 2010.

Vaaleja varjostaa pelko väkivaltaisuuksista, koska Afganistanin Taleban-liike on uhannut hyökätä äänestyspaikkoja ja ehdokkaita vastaan. Ennen vaalipäivää ainakin kymmenen ehdokasta on kuollut erilaisissa iskuissa.

Vaalituloksen luotettavuus on kyseenalaistettu jo etukäteen. Vaaleihin on rekisteröitynyt liki yhdeksän miljoonaa äänestäjää, mutta asiantuntijoiden mukaan osa rekisteröitymisistä on väärennöksiä.



Satoja Yhdysvaltoihin pyrkiviä maahanmuuttajia pakkautuu Meksikon etelärajalle

Satoja Yhdysvaltoihin pyrkiviä maahanmuuttajia on pakkautunut Guatemalan ja Meksikon väliselle rajalle, jossa he ovat ottaneet yhteen mellakkapoliisin kanssa, kertoo BBC.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on vaatinut Meksikoa pysäyttämään kulkueen etenemisen ja uhannut lähettää armeijan sulkemaan Yhdysvaltain ja Meksikon välisen rajan.

Valtaosa maahanmuuttajista on lähtöisin Hondurasista. He sanovat pakenevansa väkivaltaa ja köyhyyttä.

Meksikossa vieraillut Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo sanoo tilanteen olevan kriisiytymässä.



Makedonian nimenmuutos eteni parlamentissa

Makedonian nimenmuutos etenee. Maan parlamentti hyväksyi myöhään perjantai-iltana hallituksen esityksen aloittaa prosessi, jolla maan nimi muutetaan virallisesti Pohjois-Makedoniaksi.

Parlamentin 120 jäsenestä 80 äänesti esityksen puolesta, mikä täytti juuri ja juuri vaaditun kahden kolmasosan enemmistön. Esityksen hyväksyminen merkitsee sitä, että muutosten tekeminen perustuslakiin voidaan aloittaa.

Kreikan ja Makedonian hallitukset pääsivät sopimukseen nimenmuutoksesta kesäkuussa. Jos Makedonian nimi muuttuu Pohjois-Makedoniaksi, Kreikka ei enää torppaa maan jäsenyyttä EU:ssa tai Natossa. (Lähde: AFP)



Yksi veneilijä kuoli Hirvensalmen Puulalla, kaksi vietiin kylmettyneenä sairaalaan

Yksi veneilijä kuoli veneen kaaduttua Hirvensalmen Puulalla Etelä-Savossa perjantai-iltana, kertoo Itä-Suomen poliisi. Kaksi miestä oli kylmettynyt ja heidät vietiin sairaalahoitoon.

Puulan Simpiänselällä veneillyt kolmikko oli kaatuneen veneen varassa arviolta yli kaksi tuntia. Heidät löydettiin hieman ennen kello kymmentä illalla Komurinsaaren länsipuolelta rantavedestä.

Menehtynyt oli 56-vuotias mies ja kotoisin Kouvolasta.

Poliisi tutkii onnettomuuden syytä.

Savonlinnassa Puruvedelle kadonneen miehen etsinnät ovat yhä käynnissä.



Ilmastomarssin odotetaan keräävän Helsinkiin tuhansia osallistujia

Ilmastomarssin odotetaan keräävän tuhansia ihmisiä tänään Helsinkiin. Iltapäivällä pidettävän marssin kutsui koolle yli 30 kansalaisjärjestöä ja yhteisöä.

Ilmastomarssilla vaaditaan tulevalta eduskunnalta sitoutumista selkeisiin ilmastotekoihin ja tiukempaan aikatauluun Suomen nettopäästöjen laskemiseksi alle nollan.

Perjantaina iltakahdeksaan mennessä marssille oli ilmoittautunut sosiaalisessa mediassa yli 6 000 osallistujaa, kertoi Greenpeace Nordenin tiedottaja Juuso Janhunen STT:lle. Kiinnostunut-klikkauksen oli puolestaan tehnyt noin 22 000 ihmistä.



Myös maaseudulla vaikeimmat teiden pullonkaulat ruuhkautuvat

Koska ajokkimäärät pääteillä ovat lisääntyneet, vaikeimmat pullonkaulat tapaavat ruuhkautua myös maaseudulla jo arkisinkin. Ainakin kaksi tieosuutta taajamien ulkopuolella jumittaa, arvioi Liikenteen turvallisuusviraston Trafin johtava tieliikenteen asiantuntija Jussi Pohjonen.

Hänen mukaansa valtatie 5 välillä Mikkeli–Heinola ja valtatie 9 välillä Tampere–Orivesi ovat ongelmapaikkoja. Ne ovat ruuhkautuneet pahasti juhlapyhien meno- ja paluuliikenteessä jo pitkään, mutta tilanne on nyttemmin vaikeutunut.

Tampere–Orivesi-väli on Suomen vilkkaimmin liikennöity kaksikaistainen tieosuus. Siellä ajaa keskimäärin 21 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.



Maisemapäivä haastaa katsomaan uusin silmin arkimaisemaa

Tänään vietetään kansainvälistä maisemapäivää. Teemapäivä järjestetään nyt toista kertaa.

Suomessa päivän teemana ovat tänä vuonna arkimaisemat. Tavoitteena on herättää näkemään arkimaisemien arvo erityisen kauniina pidettyjen kohteiden rinnalla.

Maisemapäivää on alettu viettää Euroopan neuvoston aloitteesta, ja tavoitteena on vakiinnuttaa se vuotuiseksi perinteeksi.



MM-sarjaa hallitseva Hamilton oli sateisen perjantain selvä ykkönen Austinissa

Vaikka sade sotki perjantaina F1:n Yhdysvaltain gp:n harjoituspäivää, kaikki viittaa siihen, että Texasin Austinissa on tiedossa jälleen Mercedeksen ja Lewis Hamiltonin viikonloppu.

Hamilton oli molempien perjantain harjoitusjaksojen nopein. Hamiltonin tallitoveri Valtteri Bottas oli ensimmäisissä harjoituksissa toiseksi nopein, mutta jäi Hamiltonista 1,3 sekuntia. Hänen paras kierroksensa tosin jäi kesken punaisten lippujen takia.

Ferrarin Kimi Räikkönen ajoi harjoituksissa kuudenneksi ja yhdeksänneksi nopeimmat ajat.

Ferrarin Sebastian Vettelin ohuet MM-saumat ohenivat entisestään, sillä hän sai kolmen lähtöruudun rangaistuksen. Vettel ei hidastanut vauhtiaan tarpeeksi, kun perjantain ensimmäiset harjoitukset keskeytettiin hetkeksi punaisilla lipuilla.

Hamilton johtaa MM-sarjaa 67 pisteen erolla Vetteliin ja voi varmistaa mestaruuden jo sunnuntaina.