Sinisten Terho syyttää Ylellä ay-liikettä valehtelusta irtisanomislakikiistassa – kaiken taustalla "pidemmän aikaa punottu juoni"

Sinisten puheenjohtaja Sampo Terho syyttää ay-liikettä valehtelusta irtisanomislakikiistassa. Ylen Ykkösaamussa vieraillut Terho väittää, että kaiken taustalla on pidemmän aikaa punottu juoni. Hänen mukaansa ay-liike oli etukäteen päättänyt tehdä mistä tahansa pienestä asiasta suuren kiistan puskeakseen SDP:n vaalikampanjaa eteenpäin, kun seuraavat eduskuntavaalit alkavat olla kulman takana.

Terho maalailee, että ay-johtajat haluavat ammattiliittotaustaisesta Antti Rinteestä (sd.) seuraavan pääministerin.

– He aikanaan työnsivät (Jutta) Urpilaisen syrjään, kun kyllästyivät häneen ja pistivät Rinteen tilalle, Terho sanoi Ylellä.

– Nyt on seuraava vaihe menossa. He haluavat hänet pääministeriksi, ja silloin he saavat koko maan panttivangiksi tässä kysymyksessä.

Terhon mukaan ay-liike on paisutellut kaavaillun irtisanomislain vaikutuksia. Hän nosti esimerkiksi valehtelusta kampanjoinnin sillä, että jatkossa työntekijöitä voitaisiin irtisanoa pärstäkertoimen perusteella.

Terho korosti, että mielivaltaisuutta ei jatkossakaan sallittaisi irtisanomisissa. Hänen mukaansa kaavailtu laki toisi vain pienen muutoksen nykytilanteeseen.

– Se ei mitenkään merkittävästi tai käytännössä lainkaan heikennä sitä työntekijän asemaa, vaan päinvastoin parantaa mahdollisuuksia saada töitä, Terho sanoi.

Lain työllistämisvaikutuksista ei ole esitetty kuitenkaan mitään takeita, ja monien ekonomistiarvioiden mukaan irtisanomissuojan heikentämisen positiiviset työllisyysvaikutukset ovat pieniä tai epäselviä.