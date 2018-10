Joensuussa ihmisten huomio haluttiin hetkeksi ihmiskauppaan

Joensuussa käveltiin lauantaina ihmiskaupan vastustamisen merkiksi.

Kaupungin ydinkeskustassa kiertäneeseen kulkueeseen osallistui useita kymmeniä mustiin pukeutuneita ihmisiä.

Joensuu ei ollut lauantaina ainoa kaupunki, jossa ihmiskauppaa vastustettiin. Walk for Freedom on kansainvälinen tapahtuma, johon osallistuivat kymmenettuhannet ihmiset ympäri maailmaa. Suomessa käveltiin Joensuun lisäksi Helsingissä, Lahdessa, Jyväskylässä ja Tampereella.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Joensuussa kävelyn järjesti paikallinen V.A.L.O -Ei orjuudelle -yhdistys. Yhdistys keskittyy nimenomaan ihmiskaupasta tietoisuuden levittämiseen, vaikka muitakaan globaaleja ongelmia ei unohdeta.

- Ihmiskauppaa tapahtuu Joensuussakin. Pari vuotta sitten poliisi raportoi viimeksi täällä tapahtuneesta ihmiskaupasta, Hanna Joosia muistelee.

- Tärkeintä on muistaa, että ihmiskauppaa voi löytyä mistä vain. Kun ihmisillä on asiasta enemmän tietoa, siihen voi myös puuttua, hän totesi.

Walk for Freedomin aikana kävelijät jakoivat esitteitä, joista kerrottiin ihmiskaupasta.

Matkusteleva voi törmätä ihmiskauppaan esimerkiksi lentokentällä. Suomessa ihmiskauppaa on havaittu muun muassa ravintola-, siivous- ja rakennusalalla.

Walk for Freedomiin osallistuminen on V.A.L.O - Ei orjuudelle -yhdistyksen näkyvin tapahtuma, mutta myös muunlaista toimintaa on.

- Olemme tehneet esimerkiksi kouluvierailuja, joilla olemme kertoneet ihmiskaupasta, Hanna Joosia kertoo.

Kansainvälisen kävelytapahtuman koordinoi A21 -järjestö.