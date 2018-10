Yön uutiskooste: Yhdysvallat aikoo vetäytyä ydinasesopimuksesta Venäjän kanssa, EU vaatii perusteellista Khashoggi-tutkintaa

Trump: Yhdysvallat aikoo vetäytyä ydinasesopimuksesta Venäjän kanssa

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat suunnittelee vetäytyvänsä kylmän sodan aikaisesta ydinasesopimuksesta Venäjän kanssa. Trumpin mukaan Moskova on rikkonut sopimusta jo vuosia.

Guardian ja New York Times ovat aiemmin uutisoineet Yhdysvaltain aikeista. Kyse on niin sanotusta INF-sopimuksesta, jolla Yhdysvallat ja Neuvostoliitto sopivat keskimatkan ydinohjusten hävittämisestä.

Guardianin mukaan Trumpin hallinto on kertonut suunnitelmistaan eurooppalaisille liittolaisilleen tällä viikolla. Britanniassa aikeet on otettu huolestuneina vastaan, sillä sopimusta pidetään maassa tärkeänä osana ydinaseiden rajoittamista. (Lähde: AFP)



EU vaatii perusteellista Khashoggi-tutkintaa

EU vaatii perusteellista tutkintaa sauditoimittaja Jamal Khashoggin kuolemasta.

EU:n ulkosuhteiden edustaja Federica Mogherini kuvasi tiedotteessa kuoleman olosuhteita syvästi huolestuttaviksi ja totesi niiden rikkovan konsulisuhteita koskevaa Wienin yleissopimusta. Hän vaati uskottavaa ja läpinäkyvää tutkintaa sekä kaikkien osallisten saattamista vastuuseen.

EU:n näkemys on samoilla linjoilla Ranskan ja Saksan esittämien vaatimusten kanssa.

Saudi-Arabia ilmoitti perjantaina tutkimustensa osoittavan, että Khashoggi kuoli maan Istanbulin-konsulaatissa nyrkkitappelun seurauksena. Selitykseen on suhtauduttu lännessä varsin skeptisesti. (Lähde: AFP)



Tuhannet muinaislöydöt odottavat konservointia Museovirastossa

Suuri määrä metallinetsijöiden löytöjä odottaa Museoviraston hyllyillä, koska niiden käsittelyyn ei ole varaa eikä tekijöitä. Maasta nostetut rautaesineet voivat vaurioitua pahoin jopa alle vuodessa.

Yksistään viime vuonna Museovirastoon tuli parituhatta harrastajalöytöä, joista vain pieni osa pystytään konservoimaan. Viraston mukaan Vantaan uusi kokoelma- ja konservointikeskus tarjoaa kuitenkin aiempaa paremmat olosuhteet esineiden säilyttämiseen.



Omatoimisuus venyttää kirjastojen aukioloja

Omatoimikirjastojen aukioloajat ovat lisääntyneet viime vuosina merkittävästi. Vuonna 2014 niiden osuus kirjastojen kaikista aukiolotunneista oli neljä prosenttia, kun viime vuonna lukema oli jo 15 prosenttia.

Omatoimikirjastolla tarkoitetaan aukioloaikaa, jolloin asiakkaat pääsevät kirjaston tiloihin kirjastokortilla tai henkilökohtaisella koodilla, eikä asiakaspalveluhenkilökuntaa ole paikalla.

Vuonna 2017 Suomen kirjastot olivat auki vajaat 1 650 000 tuntia, ja tästä omatoimikirjastojen osuus oli reilut 360 000 tuntia.



Pohjoisessa sadetta, maan etelä- ja keskiosissa enimmäkseen pilvipoutaa

Tänään on luvassa sateinen ja pilvinen päivä suuressa osassa maata. Sadetta on tiedossa lähinnä maan pohjoisosissa, kun sadealue saapuu aamulla lännestä ja liikkuu päivän aikana Lapin yli. Ilmatieteen laitoksen mukaan sateita on luvassa Pohjanmaalla asti, mutta maan etelä- ja keskiosissa on enimmäkseen pilvistä ja poutaa.

Päivän ylin lämpötila on maan etelä- ja keskiosissa 7–11 astetta ja pohjoisessa 1–8 astetta.

Lämpötiloissa ei tapahdu kovin suuria muutoksia alkuviikolla, mutta viikon puolivälin jälkeen sää selvästi kylmenee. Tuolloin etelässäkin alkaa viisi astetta olla tiukassa, ja pohjoisessa pysytään pakkasen puolella jopa päiväsaikaan.



Räikkönen lähtee eturivistä Austinin kisaan, Hamilton paalulle

Kimi Räikkönen lähtee toisesta ja Valtteri Bottas kolmannesta ruudusta formula ykkösten Yhdysvaltain gp-kisaan Austinissa. MM-sarjaa johtava Mercedeksen Lewis Hamilton ajoi paalulle.

Ferrarin Sebastian Vettel oli aika-ajoissa toiseksi nopein, mutta lähtee kisaan viidennestä ruudusta saatuaan eilen kolmen lähtöruudun rangaistuksen.

Räikkönen oli kolmanneksi nopein, hän jäi Hamiltonin paaluajasta vain 0,07 sekuntia.

Hamilton varmistaa mestaruuden sunnuntain kisassa, jos hän voittaa ja Vettel on korkeintaan kolmas.



Rantanen ja Aho venyttivät pisteputkiaan NHL:ssä

Coloradon Mikko Rantanen ja Carolinan Sebastian Aho ovat kumpikin venyttäneet pisteputkensa kahdeksan ottelun mittaisiksi jääkiekon NHL:ssä.

Sekä Rantanen että Aho kirjauttivat yhden syöttöpisteen, kun Colorado haki 3–1-vierasvoiton Carolinasta. Teuvo Teräväinen merkittiin Ahon ohella syöttäjäksi Carolinan ainoaan maaliin.

Rantasen ruotsalainen ketjukaveri Gabriel Landeskog teki ottelussa kaksi maalia.

Aho johtaa Carolinan sisäistä pistepörssiä tehoillaan 4+9. Rantanen puolestaan on haalinut kauden kahdeksassa ottelussa tehot 2+12.



Messi joutuu huilaamaan kolme viikkoa käsivamman takia

Jalkapalloseura Barcelonan supertähti Lionel Messi joutuu olemaan sivussa kentiltä kolme viikkoa käsivamman takia.

Messi sai oikeaan käteensä murtuman lauantaina Espanjan liigan ottelussa Sevillaa vastaan.

Argentiinalaisen loukkaantuminen on Barcelonalle paha kolaus, sillä joukkue joutuu tulemaan toimeen ilman Messiä ensi viikon tärkeissä otteluissa. Barcelona kohtaa keskiviikkona milanolaisen Interin Mestarien liigan kotiottelussa ja sunnuntaina arkkivihollisensa Real Madridin kauden ensimmäisessä Clasicossa. (Lähde: AFP)