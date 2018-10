Opetusministeri Grahn-Laasonen: Soveltuvuuskokeet palautettava sosiaali- ja terveysalalla sekä turvallisuusalalla

– Oppilaitoksilla tulee olla mahdollisuus jättää valitsematta koulutukseen henkilö, joka on selkeästi soveltumaton toimimaan alalla, jossa ollaan vastuussa toisten ihmisten terveydestä tai turvallisuudesta. Meidän on voitava luottaa siihen, että esimerkiksi valmistuvilla lähihoitajilla on edellytykset työskennellä alalla ja huolehtia potilasturvallisuudesta, opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen sanoo.

Ministerin tiedote liittyy sunnuntain Helsingin Sanomissa julkaistuun juttuun, jossa sosiaali- ja terveysalan ja turvallisuusalan opettajat kritisoivat opetuksen ja opiskelijavalintojen nykykäytäntöjä.



Soveltuvuuskokeiden täysimääräinen hyödyntäminen opiskelijavalinnassa estettiin edellisellä hallituskaudella, ministeri toteaa tiedotteessaan.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Sen seurauksena oppilaitosten ei ole ollut mahdollista jättää opiskelijaa soveltuvuuskokeen perusteella valitsematta, vaikka henkilö olisi ilmiselvästi soveltumaton alalle.

Kokeita voidaan edelleen järjestää opiskelijoiden keskinäiseksi vertailemiseksi, mutta niiden perusteella ei voi evätä opiskelupaikkaa.

Muutos on kaventanut koulutuksen järjestäjän mahdollisuuksia puuttua ongelmiin ennalta. Muutoksen vaikutuksesta ovat ilmaisseet huolensa erityisesti henkilöstöjärjestöt. Myös oppilaitoskentältä on tullut viestejä kokeiden tarpeellisuudesta, ministeri tiedottaa.



Opetusministerin mukaan muutos tulee tehdä vastuullisesti siten, että oppilaitoksella on velvollisuus ohjata soveltuvuuskokeissa ”reputtanut” toiselle alalle tai tarpeen mukaan esimerkiksi valmentavaan koulutukseen tai päihde- tai mielenterveyspalvelujen piiriin.



Opiskelijoita tulisi myös tukea nykyistä vahvemmin sopivan alan löytämisessä esimerkiksi vahvistamalla peruskoulun opinto-ohjausta.



– On väärin myös opiskelijaa kohtaan kouluttaa hänet alalle, jolle hänellä ei ole edellytyksiä työllistyä, Grahn-Laasonen sanoo.