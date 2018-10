Kolumni: Lahjoituspisteitä kauppojen käytäville joulumieltä keräämään

Ylihuomenna jouluun on tasan kaksi kuukautta, eikä jouluvalmisteluihin sitäkään. Kaupat virittävät joulurekvisiittaa ja -myyntiä täyttä häkää, ja vähitellen herää myös meidän tavallisten ihmisten joulumieli, herkkä, herttainen ja antelias.

Perheet ovat pieniä, suvut hajanaisia. Moni on yhä vauraampi. On yhä enemmän niitä, jotka eivät halua lahjoja kaappiensa tai maapallon riesaksi. Antamisen ilo on yhä useammalle saamisen iloa suurempi.

Toisaalta on paljon, yhä enemmän, niitä, joille puute on arkipäivää, ja juhlapäivinä sitäkin katkerampaa. Kyse on lahjoista, kyse on ruuasta.

Avustusorganisaatioiden kuluihin hukkuvan osuuden suuruus kiusaa monia, ja saattaapa koko keräys olla silkkaa huijaustakin. Matalan kynnyksen ja varman perillemenon tarve on johtanut uudenlaisiin keräystapoihin.

Facebookissa on juuri alkamassa Jouluapua Joensuu -keräys. Ryhmän ylläpitäjä ottaa vastaan pyyntöjä lapsiperheiltä, ja hän välittää lahjat perille.

Nuorkauppakamarilla ja Hope-yhdistyksellä on ollut jo vuosia muun muassa Prismassa, Sokoksella ja Isossa Myyssä lahjakeräykset. Keräyspisteestä noudetaan ”osto-ohje”: viisivuotias poika toivoo legopakettia. Sitten legot pakettiin ja paketin päälle ”lahjan saaja”. Helppoa ja kivaa! Joulumieltä jokaiselle.

Luonnollisesti lahjan on oltava uusi – kaupasta ostettu tai itse tehty. Joululahjapaketti ei ole keino kierrättää vanhaa tavaraa.

Lahjoja ja jouluruokaa kerätään myös muun muassa seurakunnissa.

Mutta voisiko tämän kaiken tehdä vielä helpommaksi? Voisi, ja mallia voisi ottaa Amerikasta.

Kaupan käytävällä voisi olla lahjoituspiste, johon asiakas voisi jättää mitä tahansa kauppareissulla ostamiaan, normaalissa huonelämmössä säilytettäviä elintarvikkeita. Lahjoituksia voisi tehdä vähitellen ja vaivattomasti, sitomatta siihen yhtään ylimääräistä aikaa ja vaivaa.

Pienelläkin lahjalla pääsisi tekemään hyvää.

Kaupat varmasti löytäisivät yhteistyökumppaneita, jotka noutaisivat lahjoitukset ja välittäisivät tarvitseville eteenpäin.

Jos jotain ruokatarviketta, kuten riisiä, kertyisi ylen määrin, yhteistyökumppanit voisivat lahjoittaa ne eteenpäin esimerkiksi ruokapalveluille tai vaikkapa hyväntekeväisyystapahtuman karjalanpiirakoiden raaka-aineeksi.

Mitä helpompi homma, sitä suurempi saldo. Hyvää voi tehdä lahjoittamalla kympin puhelimella, mutta sittenkin eniten mielihyvää saa konkreettisesta tekemisestä ja antamisesta.

Kaupallekin tämä olisi edullisempaa kuin hävikkiruuan lahjoittaminen. Tavarahan ostettaisiin normaalihintaan.

Goodwillistä puhumattakaan.