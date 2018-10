Hattulassa raju syöksyvirtaus on kaatanut useita satoja puita ja vaurioittanut maatalon pihapiirissä satoja neliöitä peltikattoja, kertoo Kanta-Hämeen pelastuslaitos. Yksi puu on kaatunut talon päälle Hattulan keskustassa. Pelastuslaitoksen tietojen mukaan kukaan ei kuitenkaan ole loukkaantunut myräkän seurauksena.

Syöksyvirtaus on kulkenut linjalla Hattula-Ilamo-Eteläinen, kertoo päivystävä palomestari Markus Majuri STT:lle.

Puiden latvoissa on pelastuslaitoksen mukaan runsaasti pellinkappaleita, ja kansalaisia kehotetaan erityiseen varovaisuuteen. Majurin mukaan suuria paloja peltikattoa on päätynyt tuulen mukana läheiseen Hurttalanlahteen, joka on osa Vanajavettä.

– Vesialueella on runsaasti irtainta: puuta, katon paloja, kasvihuoneita ja muuta. Niitä nyt pimeässä yritetään kerätä vähemmäksi, Majuri kertoo.

Hänen mukaansa Hämeenlinna–Tampere-vesiliikenneväylä kulkee läheltä aluetta, jossa irtainta roskaa on paljon.

– Tässä on koitettu saada kansalaisille valppautta, että eivät pääse telomaan itseään. Isot kappaleet, joita tuolla on lennellyt, voivat painaa kymmeniä tai satoja kiloja, hän varoittaa.

Myös kaatuneet puut voivat aiheuttaa vaaraa.

Pelastuslaitoksella on ollut Hattulan keskustan ja Ilamon alueella useita vahingontorjuntatehtäviä. Vahinkojen koko laajuus saadaan selville vasta huomisen aikana, Majuri arvioi.

Tuuli on puhaltanut sisämaassa tänään yleisesti noin 15–16 metriä sekunnissa, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi.