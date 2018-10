Kolumni: Kenen intresseissä on aiheuttaa hajaannusta Suomessa?

On helppo erehtyä kuvittelemaan, että valtioiden yritykset vaikuttaa toisten valtioiden asioihin eivät liikuta tavallista kansalaista. Että valtionpäämiehet lähettelevät toisilleen viestejä tai pistävät virkamiehiään vakoilemaan naapurimaan kollegaa tai tunkeutumaan vieraaseen tietoverkkoon.

Ei. Tehokkaimmat vaikuttamistoimenpiteet kohdistuvat suoraan meihin ihan tavallisiin kansalaisiin, arjessa, päivittäin.

Haastattelemani Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksen johtaja Matti Saarelainen (Karjalainen, tänään) nostaa mielipidevaikuttamisen nykyajan tärkeimmäksi hybridiuhaksi. Saarelaisen mukaan valemedioissa ja sosiaalisen median kanavissa jaetaan tarkoituksella valheellista tietoa, jonka tavoitteena on hämärtää kansalaisten ja päättäjien käsitystä todellisuudesta, lisätä turvattomuudentunnetta ja heikentää kansalaisten luottamusta viranomaisiin.

Itse lisään listaan myös ”valtamediaa” moittivat puheet. On ilmeistä, että keskustelun takana on halu rapauttaa kansalaisten luottamus suomalaista riippumatonta, kansainvälisesti verrattuna erittäin luotettavaa tiedonvälitystä kohtaan. Jos se heikkenee, valheellisen tiedon syöttäminen on entistä helpompaa.

Maahanmuutto on ollut yksi tärkeä keppihevonen, jonka avulla on lietsottu pelkoa ja hajaannusta Suomessa ja myös muualla Euroopassa. Hybridikeskuksen Matti Saarelainen nostaa turvapaikanhakijoita koskevan valeuutisoinnin yhdeksi esimerkiksi siitä, miten suomalaisten mielipiteisiin on yritetty vaikuttaa.

Trollit ja valeuutisten tehtailijat käyttävät ovelasti hyväksi suomalaisen yhteiskunnan heikkouk­sia. Demokraattisen yhteiskunnan periaatteisiin kuuluu esimerkiksi sananvapaus. Kun väärän tiedon välittämistä yritetään hillitä, alkaa tyypillisesti valitus sananvapauden rajoittamisesta. Trollit siis käyttävät Suomen heille sallimaa sananvapautta väittääkseen, ettei tätä vapautta Suomessa ole.

Joku tästä kaikesta hyötyy.

On ilmeistä, että tähän tahalliseen valeuutisten levittämiseen osallistuvat myös suomalaiset. Osa ajanee vieraiden tahojen etuja Suomen kustannuksella tietoisesti, osa tuottamuksellisesti. Jälkimmäisen ryhmän ensisijaisena tarkoituksena voi olla esimerkiksi oman poliittisen agendan edistäminen keinoja – vieraankaan vallan tarjoamia – kaihtamatta.

Olipa miten oli, tämänkaltaista toimintaa voi luonnehtia maanpetokselliseksi. Härskeintä on, että osa näistä tahoista haluaa esiintyä leimallisen isänmaallisina.

Meidän on nyt herättävä. Osa netissä möyhäävistä pelon lietsojista voi olla pelkkiä hyödyllisiä idiootteja, mutta heidän levittämänsä viesti on tarkoituksella rakennettu.

Tätä hässäkkää aiheutetaan aivan tietoisesti, ja sen tarkoituksena on lisätä turvattomuudentunnetta ja hajaannusta Suomessa.

Niin kauan kun emme tätä tunnista ja tunnusta, olemme hämmentäjien armoilla.