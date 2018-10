HS: Espoo on upottanut miljoonia veroeuroja tietojärjestelmään, jota ei koskaan otettu käyttöön

Espoo on maksanut miljoonia veroeuroja valtavasta tietojärjestelmästä, jota ei ole otettu käyttöön, kertoo Helsingin Sanomat. Kaupungin kaikkien noin 14 000 työntekijän palkkoja, lomia ja matkalaskuja sekä kaupungin taloushallintoa varten tarvittava järjestelmä päätettiin vuosia sitten hankkia-yhtiöltä.

Yksin Tierasap-nimiseen järjestelmään on uponnut noin 6–7 miljoonaa euroa.

Lehden mukaan Espoo on yksi Kuntien Tieran suurimmista omistajista. Kaupunki on maksanut yhtiölle erilaisista palveluista vuosina 2013–2018 yli 11 miljoonaa euroa. Yhtiön osakkeisiin on käytetty vajaat 760 000 euroa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy